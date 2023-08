Κοινωνία

Αλόννησος: Φωτιά σε σκάφος - Τραυματίστηκε επιβάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά την άμεση κινητοποίηση επιβαινόντων σε άλλο σκάφος, ο επιβάτης του σκάφους υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά.

-

(εικόνα αρχείου)

Ενημερώθηκε τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (18/8), η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου, για εκδήλωση πυρκαγιάς σε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής, με σημαία Μάλτας.

Το σκάφος βρισκόταν πρυμνοδετημένο εντός του λιμένα της Αλοννήσου, με δύο (2) επιβάτες, μέλη του πληρώματος.

Η Λιμενική Αρχή έφτασε γρήγορα στο σημείο, ειδοποιώντας συγχρόνως την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλοννήσου.

Η πυρκαγιά είχε σβηστεί μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες, χάρη στην παρέμβαση επιβατών παρακείμενου ιστιοφόρου που χρησιμοποίησαν τους πυροσβεστήρες που διέθεταν. Όμως ένας εκ των δύο επιβαινόντων του πρώτου σκάφους τραυματίστηκε ελαφρώς στο αριστερό κάτω άκρο και μεταφέρθηκε προληπτικά στο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε εισροή υδάτων και δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από τον Λιμενικό Σταθμό Αλοννήσου του Λιμεναρχείου Σκιάθου που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του σκάφους, ενώ κατόπιν επιθεώρησης από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή και προσκόμισης βεβαιωτικού αξιοπλοΐας, επετράπη ο απόπλους του σκάφους.

Πηγή: lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Γυναίκα απανθρακώθηκε στο αυτοκίνητό της

ΑΕΚ – Μελισσανίδης: “Πρόστιμο” σε όλους τους παίκτες για την πρόκριση

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ισπανία νίκησε στον τελικό την Αγγλία (εικόνες)