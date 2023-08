Υγεία - Περιβάλλον

Ακρωτηριασμός στο Φαράγγι της Σαμαριάς: Στην Ισπανία μεταφέρθηκε ο 45χρονος

Μεταφέρθηκε στην Ισπανία ο 45χρονος τουρίστας. Η κατάσταση της υγείας του.

Στην Ισπανία μεταφέρθηκε ο τουρίστας που ακρωτηριάστηκε όταν έπεσε πάνω του βράχος, μετά από σεισμό, στο Φαράγγι της Σαμαριάς.

Ο 45χρονος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και νοσηλευόταν από την ημέρα του ατυχήματος και με ισπανικό αεροπλάνο – ασθενοφόρο μετέβη στη Μαδρίτη, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του.

Οι γιατροί, πάντως, αναφέρουν πως, η κατάσταση της ζωής του 45χρονου παραμένει ιδιαιτέρως κρίσιμη και δεν έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος για τη ζωή του.

Ο 45χρονος τουρίστας τραυματίστηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου και μεταφέρθηκε κατευθείαν στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων δεν κατάφεραν να σώσουν το πόδι του περιπατητή, το οποίο ακρωτηριάστηκε από το ύψος του μηρού, ενώ ο άτυχος άνδρας κατά τον τραυματισμό του και μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχασε πολύ αίμα, γεγονός που δυσχεραίνει, ακόμα και τώρα, την κατάσταση της υγείας του.

Για λόγους ασφαλείας και από την ημέρα που έγινε το συμβάν έως και αύριο (τουλάχιστον) το φαράγγι Σαμαριάς παραμένει κλειστό και πλέον αναμένεται νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: flashnews.gr

