ΑΑΔΕ: 12 λουκέτα για 32025... ξεχασμένες αποδείξεις

Επιχειρήσεις, κυρίως, εστίασης βρέθηκαν να παρανομούν, κατά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν οι παραβάτες.

Δώδεκα νέα 48ωρα λουκέτα σε καταστήματα σε τουριστικές περιοχές, σε όλη την Ελλάδα, έβαλαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για μη διαβίβαση αποδείξεων στο e-send της ΑΑΔΕ.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είχαν διασυνδέσει την ταμειακή τους με την ΑΑΔΕ, όπως προβλέπει ο νόμος, εμποδίζοντας έτσι τον έλεγχο της ορθής έκδοσης των αποδείξεων και τη διαπίστωση τυχόν απόκρυψης φορολογητέας ύλης.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από πέρυσι η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ είναι υποχρεωτική και η μη διασύνδεση εξομοιώνεται από το νόμο με μη έκδοση αποδείξεων, οδηγώντας σε πρόστιμα και 48ωρα λουκέτα.

Συνολικά, από τις 12 επιχειρήσεις δεν διαβιβάστηκαν/κόπηκαν 32.025 αποδείξεις. Το ποσό των αποδείξων ανέρχεται συνολικά σε 406.033 ευρώ.

Η λίστα με τα νέα λουκέτα

Εστιατόριο στα Κύθηρα για μη διαβίβαση 557 αποδείξεων, αξίας 23.029 ευρώ, από 01-30/06

Εστιατόριο στα Κύθηρα για μη διαβίβαση 177 αποδείξεων, αξίας 5.781 ευρώ, από 01-30/06

Εστιατόριο στα Κύθηρα για μη διαβίβαση 140 αποδείξεων, αξίας 7.327 ευρώ, από 01-30/06

Εστιατόριο στην Μυτιλήνη για μη διαβίβαση 335 αποδείξεων, αξίας 14.188 ευρώ, από 01-30/06

Καφέ μπαρ στην Μυτιλήνη για μη διαβίβαση 499 αποδείξεων, αξίας 2.931 ευρώ, από 01-30/06

Καφέ μπαρ στην Χαλκιδική για μη διαβίβαση 10690 αποδείξεων, αξίας 146.067 ευρώ, από 20/06 έως 12/08

Ταβέρνα στην Χαλκιδική για μη διαβίβαση 403 αποδείξεων, αξίας 21.710 ευρώ, από 09/08 έως 13/08

Εμπόριο ενδυμάτων στην Μύκονο για μη διαβίβαση 9 αποδείξεων, 1.145 ευρώ, από 02/08 έως 10/08

Καφετέρια στην Πάρο για μη διαβίβαση 4.182 αποδείξεων, αξίας 48.570 ευρώ, από 04/07 έως 16/08

Ζαχαροπλαστείο στην Πάρο για μη διαβίβαση 7.029 αποδείξεων, αξίας 36.580 ευρώ, από 01/05 έως 09/07

Ψαροταβέρνα στην Πάρο για μη διαβίβαση 181 αποδείξεων, αξίας 100.882 ευρώ, από 01/01 έως 30/06

Υπηρεσίες εστίασης εκδηλώσεων στην Σαλαμίνα για μη διαβίβαση 7.823 αποδείξεων, αξίας 264.907 ευρώ, από 31/10 έως 16/08

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την Ελλάδα, όπου, εκτός από τη μη διαβίβαση αποδείξεων, αντιπαραβάλλονται οι πληρωμές που έχουν καταγραφεί στα POS με τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί.

