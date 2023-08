Πολιτισμός

Μπρέγκοβιτς: Η Μολδαβία του απαγόρευσε την είσοδο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι λόγοι που η Μολδαβία "'εκλεισε" την πορτα στον Γκόραν Μπρέκοβιτς και η αντίδρασή του.

-

Ο σερβοκροάτης συνθέτης Γκόραν Μπρέγκοβιτς έμαθε χθες Κυριακή πως για λόγους «ασφαλείας» του απαγορεύεται η είσοδος στη Μολδαβία, χώρα που γειτονεύει με την Ουκρανία και έχει κάνει πολύ πιο αυστηρούς τους ελέγχους στα σύνορα μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τον Τύπο, οι φιλορωσικές θέσεις του μουσουργού κατά τα φαινόμενα έπαιξαν ρόλο σε αυτή την απόφαση, καθώς ο διάσημος καλλιτέχνης, 73 ετών, «υποστήριξε ανοικτά την προσάρτηση της Κριμαίας», όπου έδωσε συναυλία τον Μάρτιο του 2015, «και την εισβολή στην Ουκρανία».

«Μας λυπεί που πληροφορούμαστε ότι ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς και το συγκρότημά του δεν θα μπορέσουν να εμφανιστούν απόψε, για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τους οργανωτές, ούτε με τους καλλιτέχνες», ανέφερε το Gustar Music Festival, μια ώρα από την πρωτεύουσα Κισινάου.

«Δυστυχώς, δεν έλαβαν άδεια να εισέλθουν στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, ενώ είχαν ήδη προσγειωθεί στο αεροδρόμιο», σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε από τους οργανωτές του φεστιβάλ στην πλατφόρμα Facebook.

Ο κ. Μπρέγκοβιτς, σύμφωνα με δήλωσή του που δημοσιοποίησαν οι οργανωτές, είναι «πολύ απογοητευμένος» που τον απέλασαν «χωρίς καμιά επίσημη εξήγηση».

«Δίνω συναυλίες τη μια πίσω από την άλλη μαζί με τους μουσικούς μου σε όλη την Ευρώπη και ουδέποτε είχα συναντήσει προβλήματα», συμπλήρωσε.

Το ουκρανικό συγκρότημα Kalush Orchestra, που κέρδισε τη Eurovision του 2022, ήταν επίσης προγραμματισμένο να εμφανιστεί χθες.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, η μολδαβική συνοριοφυλακή διευκρίνισε πως «απαγόρευσε την είσοδο σε 29 αλλοδαπούς», συμπεριλαμβανομένου του Γκόραν Μπρέγκοβιτς, «κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών».

«Οι οργανωτές είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτή την απαγόρευση, η οποία επιβλήθηκε από το 2022» στο πλαίσιο των «μέτρων ασφαλείας» που αποφασίστηκαν σε συντονισμό με τις υπηρεσίες πληροφοριών και διεθνείς εταίρους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι αρχές στην πρώην σοβιετική δημοκρατία βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα. Η Κισινάου καταγγέλλει πως γίνονται προσπάθειες αποσταθεροποίησης της φιλοδυτικής κυβέρνησης προκειμένου να αναλάβει την εξουσία φιλορωσική.

Γεννημένος στο Σεράγεβο το 1950, γιος μητέρας από τη Σερβία και πατέρα από την Κροατία, ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς, αστέρι της ροκ της πάλαι ποτέ Γιουγκοσλαβίας, μεσουράνησε τα χρόνια του 1970 και του 1980, όταν ήταν επικεφαλής του συγκροτήματος Bijelo Dugme («Λευκό Κουμπί»).

Ο ροκ κιθαρίστας μεταμορφώθηκε κατόπιν σε συνθέτη, υπογράφοντας τη μουσική ταινιών του Εμίρ Κουστουρίτσα (Ο καιρός των τσιγγάνων, Underground), όπως και του γάλλου Πατρίς Σερό (La Reine Margot, 1994).

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Σύλληψη μεσίτη για μεταβίβαση σπιτιού σε… σκύλο! (εικόνες)

Τροχαίο - Βάρκιζα: Αυτοκίνητο σκότωσε άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο και τα σκυλιά του

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας με μελτέμι την Δευτέρα