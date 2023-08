Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών - Καρμόνα: Πέθανε ο πατέρας της, ενώ εκείνη κατακτούσε το τρόπαιο

Η ανάρτηση της παίκτριας που πρωταγωνίστησε στο Μουντιάλ Γυναικών για τον θάνατο του πατέρα της.

-

Ότι πέθανε ο πατέρας της ενημερώθηκε η αρχηγός της Ισπανίας, λίγο αφού η ομάδα της κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών.

Ο πατέρας της Όλγας Καρμόνα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πέθανε την ώρα που η παίκτρια της Ρεάλ Μαδρίτης έπαιζε στον αγώνα.

Σε ανάρτησή της φαίνεται της να φιλά το μετάλλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Ξέρω ότι με παρακολουθείς απόψε και ότι είσαι περήφανος για μένα. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά και χωρίς να το ξέρω, είχα το αστέρι μου πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξέρω ότι μου έδωσες τη δύναμη να πετύχω κάτι μοναδικό».

Y sin saberlo tenia mi Estrella antes de que empezase el partido. Se que me has dado la fuerza para conseguir algo unico. Se que me has estado viendo esta noche y que estas orgulloso de mi. Descansa en paz, papa ??????? pic.twitter.com/Uby0mteZQ3 — Olga Carmona (@7olgacarmona) August 20, 2023

Η ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην Καρμόνα αναφέροντας πως «η RFEF βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τον θάνατο του πατέρα της Όλγα Καρμόνα».

«Η ποδοσφαιρίστρια έμαθε τα θλιβερά νέα μετά τον τελικό του Μουντιάλ» συμπλήρωσε.

«Στέλνουμε την πιο ειλικρινή μας αγκαλιά στην Όλγα και την οικογένειά της σε μια στιγμή βαθιάς θλίψης. Σε αγαπάμε, Όλγα, είσαι η ιστορία του ισπανικού ποδοσφαίρου».

?? PESAME | La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo.



Mandamos nuestro abrazo mas sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo… pic.twitter.com/BSe2XmUrVF — RFEF (@rfef) August 20, 2023

