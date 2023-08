Πολιτική

Μαρινάκης: Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων

Οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ελλάδα, οι φωτιές, η δολοφονία Κατσούρη, οι τουρκοκυπριακές προκλήσεις και τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας στην ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδος ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επιβεβαιώνει η διοργάνωση από την πλευρά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του αποψινού άτυπου δείπνου με τη συμμετοχή των ηγετών κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και χωρών της περιοχής, που είναι πλέον κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλας Φον Ντερ Λάιεν, όπως τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αποδοκιμάσει σε αυστηρό τόνο τις επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων κατά μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ εντός της νεκρής ζώνης και επαναβεβαίωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως ταυτισμένες στην διεκδίκηση των αυτονόητων δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ανέφερε τα εξής:

«Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη Σύνοδο Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων και τη «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης», ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί απόψε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τους ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και κρατών-μελών της Ε.Ε. της περιοχής, σε ένα άτυπο δείπνο για τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής.

Στο δείπνο θα μετάσχουν ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, του Μαυροβουνίου Γιακόβ Μιλάτοβιτς, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμιταρ Κοβατσέφσκι, του Κοσόβου 'Αλμπιν Κούρτι, η Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Μποριάνα Κρίστο, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Νικολάι Ντένκοφ, της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσιολάκου και η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου.

Η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού αποδεικνύει για ακόμα μια φορά τον ηγετικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Ελλάδα έχει ενισχύσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το γεωπολιτικό και ενεργειακό αποτύπωμά της στην περιοχή, στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά και ως η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής.

Σήμερα στη χώρα μας βρίσκεται η ηγεσία της Ευρώπης και οι ηγέτες των Βαλκανίων, αποδεικνύοντας, για ακόμα μια φορά, ότι η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης και οι κινήσεις του Πρωθυπουργού, έχουν καταστήσει την Ελλάδα, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, πρωταγωνίστρια των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων.





Θάνατος στη φωτιά στη Βοιωτία: Είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον Πρόδρομο Βοιωτίας σήμερα νωρίς το πρωί, με το 112 να ενημερώνει τους κατοίκους και παραθεριστές να απομακρυνθούν από την ευρύτερη περιοχή και να εκκενώσουν προς Θίσβη.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία, στην περιοχή μεταξύ Προδρόμου και Σαράντη, γυναίκα που είχε βγει σε κεντρικό δρόμο ζήτησε βοήθεια από άνδρες της Πυροσβεστικής για ηλικιωμένο άνδρα ο οποίος βρισκόταν σε μέσα σε μαντρί. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο που τους υποδείχθηκε και εντόπισαν μέσα στο μαντρί άνδρα περίπου 80 ετών χωρίς τις αισθήσεις του.

Η αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί από την ιατροδικαστική έκθεση.

Σημειώνεται ότι για την περιοχή είχε εκδοθεί πριν μια ώρα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 19 Αυγούστου, το κύριο μέτωπο της οποίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή Νίψα.

'Αμεσα δόθηκαν εντολές εκκένωσης σε 13 οικισμούς που βρίσκονταν κοντά στο μέτωπο της φωτιάς, από το 112.

Συνεχίζονται οι υπεράνθρωπες προσπάθειες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των εθελοντών για την κατάσβεση.

Στο μέτωπο της δασικής πυρκαγιάς επιχειρούν 214 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 59 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει, ο μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή και το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει υψηλός με τους νομούς Αττικής, Εύβοιας, Βοιωτίας, Αργολίδας και Κορινθίας να βρίσκονται σήμερα σε επίπεδο 5 (ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς).

"Απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκυπρίων κατά μελών του ΟΗΕ"

Την περασμένη εβδομάδα γίναμε μάρτυρες των απαράδεκτων επιθέσεων Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη εκφράζοντας την έντονη αποδοκιμασία του. Όπως τονίστηκε, Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο.

Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις επιθέσεις εις βάρος των κυανόκρανων που επιχείρησαν να ανακόψουν τις μη εξουσιοδοτημένες εργασίες κατασκευής δρόμου μέσα στη νεκρή ζώνη, κοντά στο χωριό της Πύλας.

Όπως σημείωσε το ΥΠΕΞ, η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας.

Το απαράδεκτο περιστατικό έχουν ήδη καταδικάσει σε δηλώσεις τους ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρεζ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και ο Γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία, η πρεσβεία της Γαλλίας και η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο καταδίκασαν τις επιθέσεις σε βάρος κυανόκρανων και κάλεσαν την τουρκοκυπριακή πλευρά να σταματήσει αμέσως το οδικό έργο για το οποίο δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση.

Οι παράνομες εργασίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και είναι ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητας που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση. Ανάλογες ενέργειες δεν συμβάλλουν καθόλου στις προσπάθειες του ΟΗΕ για αναβίωση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία και θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες προς διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

"Η τυφλή βία δεν έχει θέση πουθενά"

Στο μέτωπο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, μετά και τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που οδήγησαν στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, του Μιχάλη Κατσουρή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσεφερίν, ενώ προέδρευσε σε σύσκεψη στην οποία είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν οι πρόεδροι των ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 μέτρα άμεσης εφαρμογής και δύο επιπλέον μέτρα που θα τίθενται σε ισχύ όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

'Αμεσα:

κλείνουν οι παράτυπες και παράνομες λέσχες φιλάθλων.

αδειοδοτείται η λειτουργία ενός συνδέσμου για κάθε ομάδα, με έδρα την επίσημη ΠΑΕ.

παγιώνεται ο έλεγχος εισόδου και η ταυτοποίηση των οργανωμένων φιλάθλων στις θύρες που εντοπίζεται πρόβλημα από την ΕΛ.ΑΣ και,

δημιουργείται παρατηρητήριο βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή και άλλων κρατών.

Στα επιπλέον μέτρα περιλαμβάνεται το κλείσιμο θυρών οργανωμένων οπαδών, εάν αυτό απαιτηθεί, καθώς και ο αποκλεισμός ελληνικών ομάδων από ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το Σαββατοκύριακο, οι έλεγχοι συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς και έγιναν συνολικά οκτώ συλλήψεις.

Το Σάββατο, η ΕΛΑΣ συνέλαβε τρία άτομα πριν τον αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν οι αξιωματικοί εντόπισαν στην κατοχή οπαδών μαχαίρι, καπνογόνο και ποσότητα κάνναβης.

Πέντε ακόμα συλλήψεις έγιναν την Κυριακή έξω από το γήπεδο της Τούμπας - δύο για μικροποσότητα ναρκωτικών, δύο για κατοχή μαχαιριών και μία για κατοχή πυρσού.

Η τυφλή βία δεν έχει θέση πουθενά, ούτε μέσα, ούτε έξω από τα γήπεδα. Δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν οι αθλητικοί χώροι σε «Κολοσσαία» και οι αγώνες σε αφορμές για ραντεβού θανάτου. Η κυβέρνηση είναι σταθερά προσηλωμένη στην αντιμετώπιση κάθε φαινομένου βίας στα γήπεδα.

Δεν υπάρχει στη δημοκρατία χώρος για άβατα που συγκαλύπτουν παράνομες, βίαιες και εγκληματικές συμπεριφορές.

"Σαφής ο νόμος για τον αιγιαλό"

Οι έλεγχοι στις παραλίες των τουριστικών περιοχών συνεχίζονται σε καθημερινή βάση με αυστηρότητα. Ο νόμος είναι σαφής και ο ορισμός του αιγιαλού ξεκάθαρος. Καμία παρανομία δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Σοβαρές παραβάσεις οι οποίες διαπιστώθηκαν στη Ρόδο, στην Πάρο και στην Κέρκυρα, οδήγησαν σε συλλήψεις. Έφοδος των αρμοδίων αρχών έγινε και στις παραλίες της Τήνου, όπου επίσης διαπιστώθηκε παράνομη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας από τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Μόνο το τετραήμερο 8-11 Αυγούστου έγιναν 1.312 επιπλέον έλεγχοι σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης αιγιαλού και διαπιστώθηκαν 413 παραβάσεις από τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αυτοί έρχονται να προστεθούν στους 918 που διενεργήθηκαν το διάστημα 21 Ιουλίου έως και 7 Αυγούστου όπου και διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις.

Η Ελλάδα έχει περίπου 14.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής αλλά δεν διαθέτει ούτε μισό χιλιοστό από αυτά για παρανομίες.

Η Κυβέρνηση έχει ως πρώτη της προτεραιότητα την τήρηση της νομιμότητας, σε κάθε επίπεδο και κάθε χώρο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και θα συνεχίζονται στη μάχη για την αντιμετώπιση όχι μόνο κατά των παράνομων καταλήψεων δημόσιων χώρων, αλλά και της φοροδιαφυγής, των αδικαιολόγητων κερδών επιχειρήσεων και με πρώτο μέλημα την προστασία καταναλωτών και εργαζομένων.

Αύριο, 22 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς και με τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου, 'Αλμπιν Κούρτι.

Την Παρασκευή, 25 Αυγούστου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη Ινδού Πρωθυπουργού στη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια. Τις δύο χώρες ενώνουν ιστορικοί δεσμοί. Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην επανέναρξη των επαφών σε υψηλό επίπεδο με αυτή τη σημαντική χώρα και προσβλέπουμε να αναβαθμιστεί η σχέση μας σε στρατηγικού χαρακτήρα.

