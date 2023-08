Κοινωνία

Λαγονήσι: Πέθανε ο πατέρας που προσπάθησε να σώσει τον γιό του από πνιγμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εξελίχθηκε η πορεία της υγείας του από τη διακομιδή και μετά. Ήταν ρίσκο, αναφέρουν οι λουόμενοι, σημειώνοντας ότι δεν ήξερε καλό κολύμπι.

-

Έχασε τελικά τη μάχη για τη ζωή του, ο πατέρας που τη Δευτέρα προσπάθησε να σώσει το γιο του από πνιγμό στην ακτή λουομένων στο Λαγονήσι. Ο άτυχος 48χρονος άνδρας μετά την ανακοπή καρδιάς που υπέστη την ώρα της επιχειρούμενη διάσωσης, διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο στη Βούλα και διασωληνώθηκε αμέσως στην εντατική, ενώ οι εφημερεύοντες γιατροί προσπάθησαν να κάνουν ότι ήταν εφικτό για να τον σώσουν. Εντέλει στάθηκε αδύνατο και το απόγευμα ανακοίνωσαν στους συγγενείς το θάνατό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιος του εντέλει είναι καλά στην υγεία του και, αντίθετα με την ανησυχία του άτυχου γονέα, βγήκε από το νερό έχοντας τις αισθήσεις του, σώος και ασφαλής. Αντιθέτως για τον πατέρα η απόπειρα φαίνεται να υπήρξε ρίσκο καθώς βούτηξε να τον σώσει παρά το γεγονός ότι δε γνώριζε καλό κολύμπι.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Βάρκιζα: Υπερήλικας ο οδηγός που σκότωσε τον 40χρονο στην παραλιακή (εικόνες)

Μύκονος: Σκοτώθηκε πέφτοντας σε βράχια με το τέντερ

Ερμού: Επίθεση με μαχαίρι μετά από καβγά