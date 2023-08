Πολιτική

Τουρκικά μαχητικά παραβίασαν το FIR Αθηνών

Σε ποιες αμυντικές ενέργειες προέβη η ελληνική πολεμική αεροπορία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 εισήλθε σήμερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης. Καταγράφηκε μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια τακτική.

Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στο έτος 2023 που σημειώνονται τέτοιες πεαραβιάσεις. Υπενθυμίζεται ότι και στις 14 Ιουλίου είχε καταγραφεί μία παράβαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών από ζεύγος τουρκικών F-16 στην ίδια περιοχή, ενώ πριν από την παραβίαση αυτή, η τελευταία φορά που τουρκικά F-16 είχαν εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης ήταν στις 3 Φεβρουαρίου.

Επρόκειτο για 2 ζεύγη τουρκικών F-16 μαζί με ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235. Τότε είχαν καταγραφεί 3 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών που είχαν εξελιχθεί σε 6 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά στις περιοχές του βορειοανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τα ανωτέρω τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά πάγια τακτική.

