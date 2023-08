Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Χατζηδάκης: Ξεκινάμε με τρεις “τελικούς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ενσωμάτωση του με τους άλλους παίκτες της "επίσημης αγαπημένης" κια τι επεσήμανε για τον στόχο της Εθνικής Ελλάδας στην Μανίλα.

-

Η αποστολή της εθνικής βρίσκεται ήδη από χθες (21/8) στη Μανίλα και μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της στον 3ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ, προγραμματισμένη για το ερχόμενο Σάββατο (26/8) απέναντι στην Ιορδανία. Ο 23χρονος διεθνής σέντερ, Μανόλης Χατζηδάκης, με δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) μίλησε για την τιμή που αισθάνεται να φορά το εθνόσημο στο στήθος και υπογράμμισε πως οι Έλληνες διεθνείς επικεντρώνονται στον πρώτο αγώνα με την Ιορδανία.

Αναλυτικά, ο Μανόλης Χατζηδάκης επισήμανε στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ:

«Είναι μια τρομερή εμπειρία. Από τον Φεβρουάριο που ήμουν για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών και με κάλεσε ο Νίκος Ζήσης για να μου πει ‘είσαι στην ομάδα’, μέχρι και την κλήση μου τον Ιούλιο, είμαι πολύ χαρούμενος που γίνεται όλο αυτό. Είναι μικρό το διάστημα, αλλά συνεχίζω να δουλεύω και θέλω να βοηθήσω όπως μπορώ την ομάδα. Για κάθε αθλητή είναι όνειρο η κλήση στην Εθνική ομάδα, χαίρομαι πολύ που οι υπεύθυνοι είδαν την εξέλιξή μου, για μένα είναι η υπέρτατη τιμή και θα κάνω τα πάντα για να δικαιώσω όσους με εμπιστεύτηκαν και να εκπροσωπήσω επάξια την χώρα μου», αναφέρει ο πρώην άσος του Κολοσσού Ρόδου και πλέον της ΑΕΚ.

Όσο για το πώς νιώθει ο ίδιος ως μέλος της Εθνικής ομάδας πριν από μια μεγάλη διοργάνωση; «Άγχος πάντα υπάρχει, όπου κι αν παίζεις, είτε είναι ένα απλό παιχνίδι, είτε μιλάμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως όσο περνάνε οι μέρες νιώθω όλο και καλύτερα μέσα στην ομάδα και αποκτώ περισσότερη αυτοπεποίθηση. Όλοι έχουμε δουλέψει εδώ και έναν μήνα πάρα πολύ, έχουμε γίνει πραγματικά μια οικογένεια και νιώθουμε όλο και καλύτερα ο ένας με τον άλλον», απαντά.

Σχετικά με το αν μπορεί να γίνει λόγος για συγκεκριμένο στόχο στη Μανίλα για την Εθνική ομάδα, τονίζει: «Αυτό θα φανεί στο γήπεδο, δεν χρειάζονται λόγια. Το μόνο που σκεφτόμαστε είναι το ματς με την Ιορδανία και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο. Όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν σε αφήνει να κοιτάξεις παραπέρα. Έχουμε τρία παιχνίδια μπροστά μας, τρεις τελικούς και στόχος είναι να κερδίσουμε μίνιμουμ τα δύο. Μετά θα δούμε τι θα έρθει».





Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: 18 σοροί εντοπίστηκαν στον Άβαντα

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Εκκένωση νοσοκομείου: Έγκυος γέννησε καθοδόν σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Πάρνηθα - Φωτιά στην Φυλή: Καίγονται σπίτια - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο (εικόνες)