Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: 8 οι θάνατοι στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.

-

Συνεχίζεται η αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 18 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 58 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 64 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 85 έτη). Οι 5 θάνατοι καταγράφηκαν τις τελευταίες δυο εβδομάδες.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, τα 49 από τα 58 κρούσματα, παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 9 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Την περίοδο 2023, έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Καστοριάς και Άρτας.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας). Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό, σε ετήσια -σχεδόν- βάση κατά την τελευταία δεκαετία υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2023, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης σε Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, καταλήγει ο ΕΟΔΥ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: 18 σοροί εντοπίστηκαν στον Άβαντα

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Εκκένωση νοσοκομείου: Έγκυος γέννησε καθοδόν σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Πάρνηθα - Φωτιά στην Φυλή: Καίγονται σπίτια - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο (εικόνες)