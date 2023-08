Αθλητικά

Μπράγκα – Παναθηναϊκός: Για την υπέρβαση και τους χρυσοφόρους Ομίλους

Οι «πράσινοι» καλούνται να κάνουν το πρώτο βήμα για να ξεπεράσουν το τελευταίο εμπόδιο, πριν την είσοδο τους στους Ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πρώτη μεγάλη «αποστολή» του Παναθηναϊκού στην εφετινή σεζόν... εξετελέσθη από την 1η Αυγούστου με την πρόκριση επί της Ντνίπρο, που επιβεβαίωσε την συνέχειά του στα Κύπελλα Ευρώπης και στα group stage -μίνιμουμ- του Europa League.

Ακολούθησε η συγκλονιστική πρόκριση επί της Μαρσέιγ στα πέναλτι που θα μνημονεύεται για χρόνια, δίνοντας στο «τριφύλλι» το έξτρα μπόνους των 5 εκατ. ευρώ και την παρουσία τους στα play off του Champions League και πλέον οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους προς τα «αστέρια», κυνηγώντας άλλη μία υπέρβαση στα δύο ματς με την Μπράγκα.

Αρχής γενομένης απ’ το βράδυ της Τετάρτης (23/8, 22:00 MEGA, CosmoteSports 2HD) και το πρώτο παιχνίδι με τους Πορτογάλους στο «Estadio Municipal de Braga», όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει άλλο ένα μεγάλο ματς και να πάρει ένα σκορ που θα του αυξήσει τις ελπίδες πρόκρισης στους «χρυσοφόρους» και λαμπερούς ομίλους του Champions League, ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (29/8) στο ΟΑΚΑ.

Η προετοιμασία των «πράσινων» ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης (22/8) με την προπόνηση στο γήπεδο του αγώνα και περισσότερες επιλογές για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσον αφορά την ενδεκάδα, δεδομένου ότι «μπήκε» στην ευρωπαϊκή λίστα και ο νεοαποκτηθείς Γουίλιαν Αράο, ενώ επέστρεψε ο Μπαρτ Σένκεφελντ (παίρνοντας τη θέση του Έρικ Πάλμερ-Μπράουν) από τον μυϊκό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός απ’ τη ρεβάνς με την Ντνίπρο

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν δύο αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης Τρίτης (15/8) με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία, με τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Σεμπαστιάν Παλάσιος να διεκδικούν τις θέσεις των Αντράζ Σπόραρ και Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Από εκεί και πέρα, τον πρώτο λόγο για την ενδεκάδα έχουν οι Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Βιλένα, Τζούριτσιτς και Μαντσίνι.

Την αποστολή των «πράσινων» για το πρώτο παιχνίδι με την Μπράγκα συγκροτούν οι: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Κώτσιρας, Χουάνκαρ, Μλαντένοβιτς, Σένκεφελντ, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Ρουμπέν, Αράο, Βιλένα, Τσέριν, Μπερνάρ, Τζούριτσιτς, Μαντσίνι, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Αϊτόρ, Σπόραρ και Ιωαννίδης.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε από την UEFA ο elite Φέλιξ Τσβάιερ από τη Γερμανία, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Στέφαν Λουπ, Ρόμπερτ Κέμπτερ και 4ο τον Γερμανό Ντάνιελ Σλάγκερ. Στο VAR θα είναι ο Κρίστιαν Ντίγκερτ (Γερμανία), και AVAR ο Μπέντζαμιν Μπραντ.

