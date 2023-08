Πολιτισμός

Μουσείο Ακρόπολης: Δεν κλάπηκαν νομίσματα από χώρο ανασκαφής

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Διοίκηση του Μουσείου, ώρες μετά από τις αναφορές περί παρουσίας “παρέας μακρυχέρηδων” σε χώρο ανασκαφής.

Σε ανακοίνωση του, το Μουσείο Ακρόπολης αναφέρει ότι «Το βράδυ της Τρίτης 22 Αυγούστου 2023 και μετά το πέρας λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης εντοπίστηκαν 6 ανήλικοι στον αύλειο χώρο του. Το προσωπικό ασφαλείας του Μουσείου ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και ακολουθήθηκαν οι νόμιμες ενέργειες».

«Το Μουσείο Ακρόπολης λυπάται για τις ανακριβείς πληροφορίες και για την δυσανάλογη διάσταση που εδόθη στο θέμα, δημιουργώντας έτσι λάθος εντυπώσεις», καταλήγει η ανακοίνωση με την οποία διαψεύδονται οι πληροφορίες που αναπαρήχθησαν σχεδόν από όλα τα ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρο ανασκαφής του Μουσείου της Ακρόπολης κατάφεραν να «τρυπώσουν» – άγνωστο με ποιον τρόπο – πέντε γυναίκες νεαρής ηλικίας. Μάλιστα δύο εξ αυτών ήταν ανήλικες, ηλικίας μόλις 17 ετών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 22 Αυγούστου, γύρω στις 22.45 μ.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γυναίκες έγιναν αντιληπτές από φύλακα του Μουσείου της Ακρόπολης στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Όπως διαπίστωσε, είχαν μπει σε χώρο ανασκαφής του Μουσείου και είχαν αφαιρέσει άγνωστο αριθμό νομισμάτων διαφόρων χωρών. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους και σε βάρος των πέντε γυναικών σχηματίστηκε για κλοπή.

