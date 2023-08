Πολιτισμός

Μουσείο Ακρόπολης: Γυναίκες έκλεψαν νομίσματα από χώρο ανασκαφής

Οι δράστιδες είναι 5 γυναίκες, οι 2 εξ αυτών ανήλικες. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης

Σε χώρο ανασκαφής του Μουσείου της Ακρόπολης κατάφεραν να «τρυπώσουν» – άγνωστο με ποιον τρόπο – πέντε γυναίκες νεαρής ηλικίας. Μάλιστα δύο εξ αυτών ήταν ανήλικες, ηλικίας μόλις 17 ετών. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης 22 Αυγούστου, γύρω στις 22.45 μ.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr οι γυναίκες έγιναν αντιληπτές από φύλακα του Μουσείου της Ακρόπολης στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Όπως διαπίστωσε, είχαν μπει σε χώρο ανασκαφής του Μουσείου και είχαν αφαιρέσει άγνωστο αριθμό νομισμάτων διαφόρων χωρών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή τους και σε βάρος των πέντε γυναικών σχηματίστηκε για κλοπή. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Ακρόπολης.

