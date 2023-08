Κοινωνία

Missing Alert: Αγνοούμενος βρέθηκε μετά από 50 ημέρες

Που και πως εντοπίστηκε ο άνδρας, για την εξαφάνιση του οποίου είχε σημάνει συναγερμό "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της εξαφάνισης ενός 51χρονου απο τον Πειραιά, ο οποίος εντοπίστηκε σχεδόν 50 ημέρες μετά απο την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε στον Άλιμο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Η περιπέτεια του Σπύρου Πατηνιώτη, 51 ετών, έληξε σήμερα, 23/08/2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Σπύρος Πατηνιώτης, 51 ετών, εντοπίστηκε χθες, 22/08/2023, από τις αστυνομικές αρχές, στην περιοχή του Αλίμου και είναι καλά στην υγεία του.

To «Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον ενήλικα και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί».

