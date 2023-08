Κοινωνία

ΕΕΤΑΑ - Παιδικοί σταθμοί: Τα αποτελέσματα για τα voucher

Τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Ανακοινώνονται από σήμερα και έως την Παρασκευή τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με τη χορήγηση vouchers για βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων των παιδιών ανήλθε σε 237.253, ενώ τα vouchers που θα χορηγηθούν ανέρχονται σε 174.680. Ικανοποιήθηκαν στο σύνολό τους όλες οι αιτήσεις με πλήρη φάκελο που αφορούσαν παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη και προ-νήπια), καθώς και παιδιά και ΑμεΑ, αλλά εκτός προγράμματος μένουν 62.573 παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών σε ΚΔΑΠ.

Ειδικότερα, ικανοποιήθηκε το σύνολο των 53.298 αιτήσεων για βρέφη, των 54.366 για προνήπια, των 62 για προνήπια με αναπηρία, των 10.219 για παιδιά και ΑμεΑ σε ΚΔΑΠμεΑ, καθώς και οι 56.735 από τις συνολικά 119.308 αιτήσεις παιδιών 5-12 ετών σε ΚΔΑΠ.

Τα οριστικά αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr ).

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή των οριστικών αποτελεσμάτων θα είναι δυνατή με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του/της αιτούσας/αιτούντα, ως ακολούθως:

23/8/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0,1,2

24/8/2023 για τα ΑΦΜ που λήγουν και σε 3,4,5, και

25/8/2023 για όλα τα ΑΦΜ.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για την περίοδο 2023-2024 ανέρχεται σε 341.200.000 ευρώ, αυξημένο πλέον των 10 εκατ. σε σχέση με την περσινή περίοδο 2022-2023 και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ) και από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

