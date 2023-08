Αθλητικά

Champions League: Μπράγκα - Παναθηναϊκός θα “λύσουν διαφορές” στην ρεβάνς

"Καρδιοχτύπια" στα τελευταία λεπτά του αγώνα για τους παίκτες και τους φίλους του "τριφυλλιού", που ήλπιζαν να ολοκληρωθεί η ανατροπή.

Το υπέροχο πλασέ του Ντάνιελ Μαντσίνι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κράτησε «ζωντανό» τον Παναθηναϊκό στη μάχη της πρόκρισης με την Μπράγκα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ της πορτογαλικής ομάδας στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα Play Off του Champions League.

Οι Πορτογάλοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο δεύτερο μέρος με τους Ρουίθ (51’) και Ντζαλό (74’) από δύο «φθηνά» λάθη και κακές αντιδράσεις της ανασταλτικής λειτουργίας των «πράσινων», όμως το γκολ του Αργεντινού εξτρέμ διατήρησε τις ελπίδες των «πράσινων» ενόψει της ρεβάνς της Τρίτης (29/8) στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο 2’ από φάουλ του Βιλένα και σέντρα του Ρουμπέν, ο Μάγκνουσον έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Ματέους.

Στο 12’ η απευθείας εκτέλεση του Ισλανδού στόπερ πέρασε αρκετά πάνω απ’ τα δοκάρια της Μπράγκα, ενώ στο 16’ στην πρώτη φάση που πάτησε στην περιοχή του Παναθηναϊκού η πορτογαλική ομάδα, ο Γερμανός ρέφερι Φέλιξ Τσβάιερ έδειξε πέναλτι σε πέσιμο του Μπρούμα από τον Βαγιαννίδη. Απόφαση την οποία πήρε πίσω έπειτα από δύο λεπτά μετά από on field review έλεγχο, κατόπιν υπόδειξης του VAR, Κρίστιαν Ντίγκερτ, ο οποίος του τόνισε πως έκανε πρώτα φάουλ ο Ολλανδός εξτρέμ.

Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να ανακτήσει τον έλεγχο του αγώνα και στο 29’ ο Παλάσιος βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Ματέους που μπλόκαρε, ενώ στο 43’ ο Φόντε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, στην πρώτη τελική των Πορτογάλων στο ματς.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Αντρέ Όρτα βρήκε λίγο χώρο κι εκτέλεσε, με την μπάλα να κοντράρει στον Ρουμπέν Πέρεθ και να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Μπρινιόλι.

Η Μπράγκα έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, όταν στο 48’ από χαμηλό γύρισμα του Μπρούμα, ο Ρουίθ «τσίμπησε» την μπάλα κι ο Μπρινιόλι απέκρουσε εντυπωσιακά.

Στο 51’ η πορτογαλική ομάδα πήρε προβάδισμα στο σκορ, όταν από γύρισμα του Μπρούμα, ο Αμπέλ Ρουίθ «ζύγισε» το πόδι του και με χαμηλή εκτέλεση έκανε το 1-0 για την Μπράγκα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα όμως στο 57’ η κεφαλιά του Παλάσιος πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 62’ ο Μαντσίνι πέρασε καταπληκτικά τον Φόντε, αλλά ο Σπόραρ που έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια σε κενή εστία, σε μία απίστευτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.

Στο 74’ η Μπράγκα «τιμώρησε» για δεύτερη φορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δέχθηκε ένα πολύ «φθηνό» γκολ. Από γρήγορη εκτέλεση πλαγίου άουτ του Ρουίθ, ο Αντρέ Όρτα «σέρβιρε» με τη μία στον Ντζαλό, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Μπρινιόλι για το 2-0 υπέρ των Πορτογάλων.

Η Μπράγκα έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία με τον Ντζαλό στο 90’+4’ με τον Μπρινιόλι να αποκρούει εντυπωσιακά κι ένα λεπτό αργότερα ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ που έψαχνε για να μείνει «μέσα» στο παιχνίδι της πρόκρισης. Ο Ιωαννίδης έβγαλε μία καταπληκτική ασίστ στον Μαντσίνι, ο οποίος προχώρησε και πλάσαρε εύστοχα μειώνοντας σε 2-1 στο 90’+5’.

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ (Γερμανία)

Κίτρινες: Νιακατέ, Φόντε - Τζούριτσιτς, Αράο, Μπρινιόλι

ΜΠΡΑΓΚΑ (Αρτούρ Ζόρζε, 4-3-3): Ματέους, Γκόμες, Φόντε, Νιακατέ, Μαρίν, Αλ Μουσράτι (36’ λ.τρ. Αντρέ Όρτα), Καρβάλιο, Ρικάρντο Όρτα (85’ Ρόνι Λόπες), Πίζι (66’ Ντζαλό), Μπρούμα (85’ Κάστρο), Αμπέλ Ρουίθ (85’ Μπανζά).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 4-2-3-1): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Ρουμπέν (81’ Αράο), Βιλένα (76’ Τσέριν), Παλάσιος (76’ Αϊτόρ), Τζούριτσιτς (65’ Μπερνάρ), Μαντσίνι, Σπόραρ (65’ Ιωαννίδης).

