Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ο δεύτερος υποβρύχιος γάμος στο νησί είναι πλέον γεγονός και μάλιστα αυτή τη φορά, με αρκετούς παρευρισκόμενους!

Ο δεύτερος υποβρύχιος γάμος στην Αλόννησο είναι πλέον γεγονός με τη συμμετοχή περισσότερων παρευρισκόμενων από κάθε άλλη φορά. Στις 19 Αυγούστου 2023 ο Αλέξανδρος και η Άρτεμις από τη Θεσσαλονίκη έδωσαν όρκους παντοτινής αγάπης στον εντυπωσιακό βυθό της Αλοννήσου.

Το ζευγάρι πάντρεψε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης, παρουσία του κουμπάρου, επτά φίλων των νεονύμφων, τριών εκπαιδευτών καταδύσεων και της Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, Μαρίας Αγάλλου.

«Οι υποβρύχιοι γάμοι εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του Δήμου για την καθιέρωση της Αλοννήσου ως διεθνούς προορισμού καταδύσεων. Στην Αλόννησο ο υποβρύχιος γάμος είναι μια βιώσιμη εμπειρία με μηδαμινά κόστη», δήλωσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης.

Άλλωστε για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος σε συνεννόηση με καταδυτικά κέντρα του νησιού παρέχει, μέχρι το τέλος αυτής της σεζόν, κίνητρα στα ζευγάρια προκειμένου να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας αγάπης κάτω από το νερό, διαθέτοντας τους καταδυτικό εξοπλισμό, μαθήματα εκπαίδευσης και μετακίνηση στο σημείο κατάδυσης χωρίς καμία επιβάρυνση.

«Παράλληλα με τις υποβρύχιες τελετές, το νησί είναι φέτος το καλοκαίρι πόλος έλξης για γάμους σε εξωτικά σημεία και γραφικά ξωκλήσια. Οι πληρότητες για τον Αύγουστο κυμαίνονται μεταξύ 90% και 100% για μεγάλα διαστήματα, ενώ και ο Σεπτέμβριος αναμένεται να έχει υψηλή επισκεψιμότητα. Το ενδιαφέρον για καταδύσεις και υποβρύχιους γάμους παραμένει αμείωτο», πρόσθεσε ο Δήμαρχος Αλοννήσου.

Για την πραγματοποίηση του δεύτερου υποβρυχίου γάμου, ο εξοπλισμός, η μεταφορά και η εξειδικευμένη υποστήριξη από εκπαιδευτές διατέθηκαν δωρεάν από το κέντρο Alonissos Triton Dive Center.

Πηγή: magnesianews.gr





