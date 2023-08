Κοινωνία

Φωτιά στον Αυλώνα: Πολλές εστίες και προσαγωγές υπόπτων

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Δύο άτομα προσήχθησαν από τις Αρχές.

Ενώ τα μέτωπα είναι πολλά και διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα με αυτό της Πάρνηθας να καίει ανεξέλεκγκτο στην Αττική, προβληματισμούς εγείρουν οι πυρκαγιές στον Αυλώνα.

Νέο μέτωπο φωτιάς εκδηλώθηκε μεσημέρι της Πέμπτης (24/8) στον Αυλώνα. Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί 2 προσαγωγές, με τη μία να αφορά έναν 45χρονο άνδρα.

Μετά τις δύο προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην περιοχή του Αυλώνα η αστυνομία προχώρησε σε δύο νέες προσαγωγές ατόμων που είναι ύποπτα για εμπρησμό.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του ΑΤ Μενιδίου προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ανδρων, ηλικίας 31 ετών, που επέβαιναν σε όχημα και κινούνταν ύποπτα στην οδό Φιλίας των Λαών.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Aντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός, κατά την έκτακτη ενημέρωση για τις δασικές πυρκαγιές, που πραγματοποίησε σήμερα, 24 Αυγούστου και ώρα 12:20 από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, στο Μαρούσι, είπε: «Στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα, τις τελευταίες 24 ώρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετώπισαν συνολικά 12 πυρκαγιές, πριν επεκταθούν και λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις. Επίσης, έχει παρατηρηθεί, ότι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, κάποιοι χρησιμοποιούν συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σας γνωρίζουμε ότι, ο εναέριος χώρος των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχει δεσμευτεί με οδηγία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποκλειστικά για την αεροπυρόσβεση. Σε κάθε άλλη περίπτωση παραβιάζονται οι όροι ασφαλείας πτήσεων».

Για τα περιστατικά αυτά εξέδωσε και ανακοίνωση μέσω Facebook και ο Δήμαρχος Ωρωπού, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Δέκα εστίες φωτιάς ξεπήδησαν σε διάστημα 90 λεπτών στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα και του Ασπροχωρίου του Δήμου Ωρωπού. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, πληρωμάτων των Εθελοντικών ομάδων ΣΥΝ-ΠΑ, ΣΕΑΔ, Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυλώνα και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού.

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης άμεσα επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Μανώλη Λογοθέτη τον ταξίαρχο Διοικητή της ομάδας Δίας Διονύση Κωστή και τον Διοικητή του Τμήματος ασφάλειας Ωρωπού Αλέξη Ξαρχουλάκο ζητώντας 24ωρη αστυνόμευση των δασικών περιοχών του Δήμου Ωρωπού καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στην εκτίμηση πως δεν πρόκειται για τυχαία περιστατικά. Στα σημεία των επιχειρήσεων βρέθηκαν άμεσα οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Δήμας, Νίκος Τζεβελέκος.

Συγχαρητήρια στα πληρώματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Εθελοντικών ομάδων και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού για την άμεση επέμβαση τους αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και τα 10 περιστατικά."

