Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας για εμπρηστές: δεν θα γλιτώσετε, θα σας βρούμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αυστηρό ύφος αναφέρθηκε στην ενημέρωση για τους εμπρηστές ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

-

Αυστηρό μήνυμα στους εμπρηστές έστειλε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας αναφερόμενος στις φωτιές στον Αυλώνα.

Την ώρα που οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, οι εθελοντές μας και όλη η Πολιτική Προστασία δίνουν τεράστιες μάχες για την αντιμετώπιση πυρκαγιών που εκδηλώνονται σε όλη την επικράτεια και κάποιες από αυτές παίρνουν ανεξέλεγκτε διαστάσεις λόγω των θυελλωδών ανέμων, κάποιοι αλητήριοι εμπρηστές βάζουν φωτιές θέτοντας σε κίνδυνο τα δάση, τις περιουσίες και πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές.

Στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή Αυλώνα, από τις 8 το πρωί έγιναν 9 απόπειρες εμπρησμού.

8:13 περιοχή Αυλώνας, πρώτη προσπάθεια.

8:57: περιοχή Σικάμηνο/ Αυλώνα τρεις προσπάθειες

9:47: περιοχή Σικάμηνο/Αυλώνα άλλες τρεις προσπάθειες

10:51: Βόρεια της Αυλώνας, μια προσπάθεια.

12:02: Βόρεια της Αυλώνας, στους πρόποδες της Πάρνηθας, μια προσπάθεια εμπρησμού η οποία πήρε διαστάσεις.

Ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι «στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην περιοχή του Αυλώνα, από τις 8 το πρωί έγιναν εννιά απόπειρες εμπρησμού. Στις 08:13, στον Αυλώνα έγινε μία απόπειρα εμπρησμού, στις 08:57 στο Συκάμινο τρεις απόπειρες, στις 09:47 πάλι στο Συκάμινο τρεις προσπάθειες εμπρησμού, στις 10:51 βόρεια του Αυλώνα μία προσπάθεια, και στις 12:02 μ.μ. στους πρόποδες της Πάρνηθας, βόρεια του Αυλώνα, μία προσπάθεια, η οποία και πήρε διαστάσεις».

«Αυτό που συμβαίνει, δεν είναι απλά ανεπίτρεπτο, αλλά αισχρό και εγκληματικό. Αναγνωρίστηκε ασημί αγροτικό ημιφορτηγό που πιθανόν εμπλέκεται στα περιστατικά. Γίνονται προσαγωγές υπόπτων», είπε ο υπουργός.

«Εγκληματείτε ενάντια στη χώρα δεν θα γλιτώσετε θα σας βρούμε θα λογοδοτήσετε στη Δικαιοσύνη», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Πέμπτη: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μεγάλη αναζωπύρωση – σε ετοιμότητα για εκκενώσεις