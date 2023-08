Πολιτική

Φωτιά στον Έβρο - Μέτιος: Η Δαδιά, τα δύο μέτρα για τους πυρόπληκτους και οι ενδείξεις για εμπρησμούς (βίντεο)

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χρήστος Μέτιος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα στον Έβρο και στην Ροδόπη.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Κούρο μίλησε την Πέμπτη ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Χρήστος Μέτιος, για τις μεγάλες φωτιές στην Ροδόπη και στον Έβρο, στον οποίο η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια, καθώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus πρόκειται για την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην Ευρώπη εδώ και χρόνια.

Ο κ. Μέτιος έκανε λόγο για «πρωτοφανείς καταστάσεις. Τόσο μεγάλες φωτιές, με τόσο δυνατούς ανέμους και με τόση έντασης εστίες, όσο και αν έψαξα, δεν μπόρεσα να βρω στο παρελθόν. Είναι πραγματικά πρωτόγνωρες. Όλα αυτά μας προβληματίζουν, αλλά τις τελευταίες ημέρες η προσπάθεια γίνεται για να σβήσουν τα πύρινα μέτωπα», κάνοντας ειδική αναφορά στο δάσος της Δαδιάς και την καταστροφή μέρους του για δεύτερη χρονιά.

Ερωτηθείς για τις αναφορές και τις φήμες περί εμπρησμών, ο Χρήστος Μέτιος είπε «αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο. Εκτιμήσεις, ενδεχομένως και ενδείξεις να υπάρχουν, όμως αν δεν υπάρχουν αποδείξεις δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο».

«Μια τεράστια έκταση κάηκε εδώ και αρκετές ημέρες, ουσιαστικά ενώθηκαν τα δύο μέτωπα, της Δαδιάς και αυτό που πέρασε βόρεια της Αλεξανδρούπολης και κατευθύνεται στην Ροδόπη. Εκκενώθηκαν 17 συνοικίες της Αλεξανδρούπολης, όπως και 8-10 οικισμοί στην Ροδόπη», ανέφερε ο κ. Μέτιος.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, επεσήμανε ότι «έχουν καταγραφεί ζημιές και σε σπίτια και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε κτηνοτροφικές μονάδες. Άρχισε η καταγραφή των ζημιών. Είναι πολύ σημαντική η άμεση αποζημίωση των πληγέντων και η οριστική στήριξη τους».

Έκανε λόγο για την ανάγκη να υπάρξουν άμεσα τα πρώτα δύο μέτρα, ήτοι «η άμεση στήριξη με ενοίκια όσων δεν έχουν σπίτι να μείνουν και η άμεση παροχή ζωοτροφών για να επιβιώσουν τα ζώα των κτηνοτρόφων».

Προσέθεσε ότι «Οριστική αντιμετώπιση όλων των πληγέντων θα γίνει όταν έχουμε πλήρη καταγραφή των ζημιών, για αυτό θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος. Δεν έχω συνολικό αριθμό τω ζημιών, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή».

