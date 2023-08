Πολιτική

Μητσοτάκης: Τεντόγλου και Ντρισμπιώτη μας γέμισαν αισιοδοξία σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας

Τι έγραψε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

Τα συγχαρητήριά του έδωσε στον "χρυσό" Μίλτο Τεντόγλου και την "χάλκινη" Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

"Θερμά συγχαρητήρια στον «χρυσό» Μίλτο Τεντόγλου και στην «χάλκινη» Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας, μας έκαναν για ακόμα μία φορά υπερήφανους και μας γέμισαν αισιοδοξία" έγραψε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Σας ευχαριστούμε ???? — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 24, 2023

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε ένα συγκλονιστικό τελικό του άλματος εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Ξεκίνησε καλά, υποποχώρησε στη δέυτερη θέση αλλά κράτησε την τελευταία του λέξη για το έκτο και τελευταίο άλμα που τον έχρισε παγκόσμιο πρωταθλητή. «Πέταξε» στα 8.52μ. κατακτώντας το μόνο μετάλλιο που του έλειπε.

Το πρωί, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τρίτη θέση, στον αγώνα βάδην 35 χιλιομέτρων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Βουδαπέστη, με χρόνο 2:43.22, πίσω από τις 2 Ισπανίδες βαδίστριες που κατέκτησαν το χρυσό και αργυρό μετάλλιο.

Φάμμελος: Δύο σπουδαίοι αθλητές και άνθρωποι



"Υπερήφανοι για ακόμη μια φορά για τους αθλητές μας στον στίβο!

Ο Μίλτος Τεντόγλου συνεχίζει να γράφει με χρυσά γράμματα το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Χρυσό στους Ολυμπιακούς, χρυσό και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε μετά τον διπλό θρίαμβο στο Μόναχο ένα χρόνο πριν.

Δύο σπουδαίοι αθλητές και άνθρωποι. Σε μέρες δοκιμασίας για τη χώρα,? μας πρόσφεραν και πάλι χαρά και ελπίδα.

Σας ευχαριστούμε!" αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος

Κουτσούμπας: Η αντίληψη του για τον αγώνα δείχνουν τον χαρακτήρα, την σεμνότητα αλλά και την υπεροχή ενός παγκόσμιου πρωταθλητή

"Αγώνας μέχρι τέλους. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον αθλητή είναι λίγο. Οι χθεσινές δηλώσεις για τους συναθλητές του, η αντίληψη του για τον αγώνα δείχνουν τον χαρακτήρα, την σεμνότητα αλλά και την υπεροχή ενός παγκόσμιου πρωταθλητή, που έχει την ανατροπή στο αίμα του. Θερμά συγχαρητήρια.

Να ναι καλά και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, μαζί με τον ασυμβίβαστο αγωνιστή Γιώργο Πομάσκι" αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

