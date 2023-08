Κόσμος

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, αφού κατέβαλλε εγγύηση για την απελευθέρωση του, έκανε λόγο για «παρωδία δικαιοσύνης».

Αφού υποβλήθηκε στη νομική διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης, λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και καταβολής χρηματικής εγγύησης για την απελευθέρωσή του υπό όρους, ο κρατούμενος υπ’ αριθμόν P01135809 –ο Ντόναλντ Τραμπ– κατήγγειλε χθες Πέμπτη την «παρωδία δικαιοσύνης» και την «ανάμιξη στις εκλογές» του 2024 από τις αρχές στην πολιτεία Ατλάντα, όπου του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.

«Δεν έκανα τίποτα κακό και το ξέρουν όλοι», επέμεινε ο μεγιστάνας, που λογαριάζει να διεκδικήσει ξανά σε έναν χρόνο και κάτι τον Λευκό Οίκο, αφού συνελήφθη τυπικά για την υπόθεση της προσπάθειας ανατροπής από τον ίδιο και συνεργάτες του της ήττας του από τον Δημοκρατικό διάδοχό του Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία αυτή στις εκλογές του 2020. Ο κ. Τραμπ, 77 ετών, παρέμεινε στη φυλακή της κομητείας Φούλτον για περίπου 20 λεπτά.

Παρότι ο Ρεπουμπλικάνος βρίσκεται αντιμέτωπος με τέσσερις ποινικές διώξεις, η τακτική του να αυτοπροβάλλεται ως θύμα πολιτικού διωγμού αν μη τι άλλο συνέβαλε να αυξηθεί κι άλλο η δημοτικότητά του, τουλάχιστον στις τάξεις των ψηφοφόρων της παράταξής του. Προηγείται με πελώρια διαφορά στην κούρσα για την ανάδειξη του υποψήφιου του GOP, υποδεικνύουν δημοσκοπήσεις.

Δεκάδες υποστηρικτές του, κρατώντας πλακάτ και αμερικανικές σημαίες, είχαν συγκεντρωθεί χθες έξω από τη φυλακή του δικαστηρίου, με την ελπίδα να δουν τον ηγέτη τους. Ανάμεσά τους ήταν η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, βουλεύτρια που εκλέγεται στην πολιτεία, πιστή σύμμαχος του κ. Τραμπ στο Κογκρέσο με πολιτικές θέσεις όχι σπάνια ακραίες.

Η φωτογραφία από τη σύλληψη του κ. Τραμπ θα γίνει «πιο δημοφιλής κι από τη Μόνα Λίζα», διαβεβαίωσε η Λόρα Λούμερ, τριαντάρα πρώην υποψήφια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς περίμενε έξω από το δικαστήριο, προσθέτοντας πως σκοπεύει να την τυπώσει σε μπλουζάκι.

