Κελέτσης - Πυρόπληκτοι: Άμεσα οι αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους (βίντεο)

Για τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή του νότιου Έβρου έκανε λόγο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναλύοντας και το πλέημα ενίσχυσης των πυροπαθών.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Κελέτσης, αναφορικά με τους πυρόπληκτους αγρότες και κτηνοτρόφους από τις φωτιές στον Έβρο και στις άλλες περιοχές της χώρας.

Ο κ. Κελέτσης, που εκλέγεται στον Έβρο, είπε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής προγραμματίστηκε σύσκεψη για τον τρόπο καταγραφής των ζημιών και των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

«Στην περιοχή μου, το μεγαλύτερο κομμάτι της αγροτικής οικονομίας που υπέστη ζημιές είναι αυτό της μελισσοκομίας και της κτηνοτροφίας γενικά, είχαμε καταστροφή και πολλών σταβλικών εγκαταστάσεων. Ευτυχώς το ζωικό κεφάλαιο σώθηκε και τώρα έχουμε το ζήτημα της εξασφάλισης ζωοτροφών για να έχουν οι κτηνοτρόφοι να ταΐσουν στα ζώα τους», επεσήμανε

Ο κ. Κελέτσης ανέφερε πως θα είναι «άμεση η καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, ενώ θα υπάρξει βοήθεια και από την Κρατική Αρωγή», προσθέτοντας ότι «για τους κτηνοτρόφους δεν είναι συγκεκριμένα τα ποσά, ποικίλουν από τα ζώα, τις φυλές και άλλα χαρακτηριστικά τους, ενώ για τους μελισσοκόμους το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται σε 84 ευρώ για τους ασφαλισμένους μελισσοκόμους, ενώ για τους ανασφάλιστους μελισσοκόμους το ποσό αυτό μειώνεται κατά 50%»,

Αναφερόμενος στο τεράστιο πλήγμα που υπέστη από τις πολυήμερες φωτιές ο Έβρος, ο κ. Κελέτσης είπε ότι «δεν είναι μόνο το θέμα των αποζημιώσεων. Στον Έβρο έχουμε υποστεί τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή και χρειάζεται γενικός ανασχεδιασμός, καθώς το δάσος της Δαδιάς ακόμη φλέγεται και ο νότιος Έβρος έχει καταστραφεί και οικονομικά και οικολογικά. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για ανάταξη».





