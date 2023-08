Πολιτική

Εκλογές: Ο Γιάννης Μπουτάρης είναι υποψήφιος στον Δήμο Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δηλώνει "παρών' και σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

-

Ανακοινώνουμε σήμερα την υποψηφιότητα του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη, αναφέρει σε ανακοίνωση της η δημοτική κίνηση «Θεσσαλονίκη για Όλους».

Σε δήλωση του ο υποψήφιος δήμαρχος Σπύρος Πέγκας αναφέρει: «Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσουμε σήμερα ότι ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη ‘’Θεσσαλονίκη για Όλους’’. Η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο είναι τιμητική για τη δημοτική μας κίνησης και πρωτοπόρα για τον δημόσιο βίο. Η υποψηφιότητά του ως δημοτικός σύμβουλος εκφράζει το διαχρονικό νοιάξιμό του για την πόλη, ανεξάρτητα από τίτλους και αξιώματα. Δηλώνει την ανάγκη συστράτευσης όλων των δυνάμεων της πόλης που επιθυμούν την αλλαγή στη διοίκηση του δήμου και ονειρεύονται μια Θεσσαλονίκη δυναμικη, εξωστρεφή, προοδευτική και βιώσιμη. Τον ευχαριστώ από καρδιάς».

Σε δήλωση του ο πρώην δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης τονίζει: «Σε όλη τη ζωή μου υπήρξα πάντα ενεργός πολίτης. Συμμετείχα στον δημόσιο βίο από διάφορες θέσεις, υπερασπιζόμενος αυτό που πίστευα ότι ήταν το σωστό. Έχω μια άποψη για την πόλη, την οποία εξέφρασα ως δήμαρχος την περίοδο 2011-2019. Τα τελευταία χρόνια εξακολουθώ να συμμετέχω στα κοινά, από τη θέση μου στο Δ.Σ. του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος και την Κιβωτό του Ελληνικού Αμπελώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της δημαρχιακής θητείας μου στον δήμο Θεσσαλονίκης, δεν έπαψα ποτέ να ενδιαφέρομαι και να νοιάζομαι για όσα συμβαίνουν στην πόλη. Δυστυχώς αυτά τα τέσσερα χρόνια η Θεσσαλονίκη πήγε πολλά βήματα πίσω. Η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του Σπύρου Πέγκα αποτελεί έκφραση της ανησυχίας μου για την πορεία της πόλης.Ήμουν και θα είμαι πάντα ενεργός πολίτης. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου η συμμετοχή μου στο δημοτικό συμβούλιο, ως απλός σύμβουλος, ικανοποιεί αυτή την έγνοια μου για την πόλη. Είμαι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς καμία προσδοκία προσωπικού οφέλους ή αξιώματος».

Ειδήσεις σήμερα:

Πομάσκι: ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να δώσει ένα μεγάλο άλμα (βίντεο)

Βιασμός 15χρονης από 16χρονο: η καταγγελία και η φυγή του νεαρού από την Ελλάδα

Μάνα μήνυσε τον γιό της για εκβιασμό και ξυλοδαρμούς