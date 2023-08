Πολιτική

Αυτοδιοικητικές εκλογές: Λήγει η διορία για τις υποψηφιότητες

Τα στοιχεία για όσους έχουν δηλώσει μέχρι τώρα υποψηφιότητα για τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Δεκάδες χιλιάδες υποψήφιοι για τα κοινοτικά συμβούλια.

Έως τις 23:59 της Πέμπτης 31 Αυγούστου οι συνδυασμοί που επιθυμούν να μετέχουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Ως εκείνη την ώρα, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η οριστική υποβολή των συνδυασμών και η επικύρωση των υποψηφιοτήτων στην Ηλεκτρονική Πύλη Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (έως 22/08/2023), οι υποβληθέντες συνδυασμοί για τις δημοτικές εκλογές ανέρχονται στους 947, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στους 24.216 και οι υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων στους 22.951.

Όσον αφορά στις περιφερειακές εκλογές οι υποβληθέντες συνδυασμοί ανέρχονται στους 51 και οι υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι στους 2.554.

