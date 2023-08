Life

Alice Cooper: Υπάρχουν περιπτώσεις τρανσέξουαλ, αλλά φοβάμαι ότι είναι μόδα

Τις απόψεις του για την επιλογή ταυτότητας φύλου εξέφρασε ο μουσικός, φέρνοντας ως παράδειγμα μικρά παιδιά.

Τις σκέψεις του για την ταυτότητα φύλου εξέφρασε σε συνέντευξή του στο Stereogum, ο Άλις Κούπερ (Alice Cooper), όταν του τέθηκε σχετικό ερώτημα. «Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιπτώσεις τρανσέξουαλ, αλλά φοβάμαι ότι είναι επίσης μια μόδα, και φοβάμαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι είναι αυτό ακριβώς, επειδή θέλουν να είναι αυτό. Το βρίσκω λάθος όταν έχεις ένα εξάχρονο παιδί που δεν έχει ιδέα. Θέλει απλώς να παίξει και το μπερδεύεις λέγοντάς του: "Ναι, είσαι αγόρι, αλλά θα μπορούσες να γίνεις κορίτσι αν θέλεις να γίνεις". Νομίζω ότι είναι τόσο μπερδεμένο για ένα παιδί. Είναι μπερδεμένο ακόμη και για έναν έφηβο. Εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν την ταυτότητά τους και όμως αυτό συμβαίνει, λέγοντας: "Ναι, αλλά μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να είσαι μια γάτα αν θέλεις να είσαι"… Είναι τόσο παράλογο» είπε ο τραγουδιστής μεταξύ άλλων.

«Το όλο θέμα ξύπνησε... Ποιος φτιάχνει τους κανόνες;» συνέχισε. «Υπάρχει ένα κτίριο κάπου στη Νέα Υόρκη όπου οι άνθρωποι κάθονται κάθε μέρα και λένε: "Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε "μητέρα" τώρα. Πρέπει να πούμε "το άτομο που γεννά". Δώστε γραμμή τώρα". Ποιο είναι αυτό το άτομο που φτιάχνει αυτούς τους κανόνες; Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το σχολιάζω. Είμαι λογικός γι' αυτό. Φτάνουμε στο σημείο που είναι για γέλια. Αν κάποιος προσπαθούσε να πει κάτι σε αυτό το πράγμα, το μετέτρεψαν σε μια τεράστια κωμωδία. Δεν ξέρω ένα άτομο που συμφωνεί με αυτό. Όλοι με τους οποίους μιλάω λένε: "Δεν είναι ανόητο;". Και θα πω: "Λοιπόν, σέβομαι τους ανθρώπους. Σέβομαι τους ανθρώπους και το ποιοι είναι, αλλά δεν πρόκειται να πω σε ένα επτάχρονο αγόρι: "Πήγαινε φόρεσε ένα φόρεμα γιατί ίσως είσαι κορίτσι" και λέει: "Όχι, δεν είμαι. Είμαι αγόρι"».

«Λέω λοιπόν να αφήσουμε κάποιον τουλάχιστον να συνειδητοποιήσει σεξουαλικά ποιος είναι πριν αρχίσει να σκέφτεται αν είναι αγόρι ή κορίτσι», πρόσθεσε ο Άλις. «Πολλές φορές, το βλέπω με αυτόν τον τρόπο, με τον λογικό τρόπο: Αν έχεις αυτά τα γεννητικά όργανα, είσαι αγόρι. Αν έχεις αυτά τα γεννητικά όργανα, είσαι κορίτσι. Εντάξει, είναι γεγονός… Τώρα, η διαφορά είναι ότι θέλεις να είσαι ένα θηλυκό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις αργότερα, αν το θέλεις. Αλλά δεν είσαι άντρας που γεννήθηκε θηλυκό».

