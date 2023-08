Life

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία ιστορικό της φόρεμα

Σε πλειστηριασμό βγαίνει ακόμα ένα φόρεμα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξακολουθεί να βασιλεύει στον κόσμο της μόδας και ένα φόρεμα που αντιπροσωπεύει το εξαιρετικό στυλ της θα είναι σύντομα διαθέσιμο προς πώληση.

Ο οίκος Sotheby's ανακοίνωσε ότι μια ασπρόμαυρη στράπλες τουαλέτα Murray Arbeid που η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε δύο φορές το 1985 θα συμπεριληφθεί στην εναρκτήρια δημοπρασία Fashion Icons, που θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε για πρώτη φορά το φόρεμα στο Midsummer Night's Ball που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των 21ων γενεθλίων του πρίγκιπα Εδουάρδου στο Κάστρο του Windsor.

Η Cynthia Houlton, η παγκόσμια επικεφαλής μόδας και αξεσουάρ του Sotheby's, είπε στο People ότι η ενδιαφέρουσα ανατροπή είναι ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε ξανά το φόρεμα Murray Arbeid αμέσως μετά. Η Νταϊάνα το φόρεσε για το Worshipful Company of Fanmakers Banquet στο Mansion House εκείνον τον Δεκέμβριο, και το συνδύασε με σκουλαρίκια από ζαφείρι και διαμάντια, ένα statement από ζαφείρι, τσόκερ με διαμάντια και μαργαριτάρια (ένας αγαπημένος συνδυασμός που φορούσε στον Λευκό Οίκο!), μαύρα γάντια και μία βεντάλια από λευκά φτερά.

