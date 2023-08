Αθλητικά

Αριστείδης Καμπανός - Τζιτζικώστας: ο πατέρας του Άλκη κατεβαίνει υποψήφιος

Τι είπε για την απόφασή του να κατέβει υποψήφιος με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ο πατέρας του δολοφονημένου Άλκη Καμπανού, Αριστείδης.

Ο πατέρας του δολοφονιμένου σε οπαδική επίθεση, Άλκη Καμπανού, Αριστείδης, μίλησε στο Metropolis 95,5 και την εκπομπή «Στη Σέντρα» και γνωστοποίησε την απόφασή του να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές της περιφέρειας με τον σχεδιασμό του Απόστολου Τζιτζικώστα.

Πέρα από την απόφασή του να συμβάλλει στην εξυγίανση του αθλητισμού, μίλησε και για την επικοινωνία που είχε με τους γονείς του αδικοχαμένου Μιχάλη ενώ αναφέρθηκε και στο φιλικό μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, που έμεινε μονάχα στα λόγια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αριστείδης Καμπανός: «Θεωρώ ότι έχω πράξει αυτό που πίστευα και πιστεύω ότι κάνω σωστά, σε έναν αγώνα κατά της βίας. Έκανα το αυτονόητο γιατί ουσιαστικά αυτή την οπαδική βία τα τελευταία χρόνια την βιώνουμε σε πολλές φάσεις και πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μας ενάντια σε αυτό που έχει γίνει μάστιγα σε αυτή την κοινωνία.

Το φαινόμενο της οπαδικής βίας δεν είναι μόνο αυτοί που αποτελούν τα θύματα και η φωνή των θυμάτων. Πρέπει η πολιτεία, οι παράγοντες, οι φίλαθλοι που αγαπάνε την ομάδα τους, οι δημοσιογράφοι, όλοι. Να σκίψουμε σε αυτό το πρόβλημα και να γιατρέψουμε το κακό απόστημα του ποδοσφαίρου».

Για την απόφασή του να πολιτευθεί στο πλάι του Απόστολου Τζιτζικώστα: «Ήδη θέλω να σας γνωστοποιήσω ότι υπέβαλα την πρότασή μου στον κύριο Τζιτζικώστα, ενστερνιζόμενος τις απόψεις του για την καταπολέμηση τη βίας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο αντιπεριφεριάρχη και εσάς, που μου επιτρέπεται να κοινοποιήσω αυτή την απόφασή μου. Βλέπω ότι ο κοινός σκοπός μας για την εξυγίανση στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Πρέπει να γίνει κοινός σκοπός όλων μας.

Πλέον, η πόλη θα γίνει πιο δυνατή. Θεωρώ τον εαυτό μου υπεύθυνο για τον Μιχάλη, γιατί η πόλη εκεί δεν στάθηκε δυνατή. Ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει».

Για τον φιλικό αγώνα που είχε υποσχεθεί ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πως θα διεξαχθεί στη μνήμη του Άλκη: «Ίσως ακόμη δεν ήταν ώριμες οι καταστάσεις. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνει, θα ήθελα να παρευρεθώ και να είμαι αγκαλιασμένος με τους υγιείς φιλάθλους του Άρη και του ΠΑΟΚ. Να αποδείξουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι κομμάτι του αθλητισμού που ενώνει».

Για την επικοινωνία που είχε με την οικογένεια του 29χρονου Μιχάλη, που δολοφονήθηκε στην Νέα Φιλαδέλφεια: «Επικοινωνήσαμε με τους γονείς του Μιχάλη. Δώσαμε τα συλλυπητήριά μας, άλλωστε τα λόγια είναι φτωχά σε τέτοιες στιγμές. Το καταλαβαίνω γιατί το βιώσαμε και εμείς.

Έστω όμως και αυτά τα λίγα είναι ένα βάλσαμο στη ψυχή τους για να αντέξουν τη θυσία και τον χαμό του γιους τους. Να ευχηθούμε να είναι ο Μιχάλης ο τελευταίος, γιατί το έλεγα και για τον Άλκη αλλά δεν εισακούστηκα. Πρέπει να βάλουμε μυαλό στην ελληνική κοινωνία, εντελώς ανόητοι οι λόγοι που χάνονται ζωές».

Για τους στόχους που θέλει να πετύχει μέσα από την πολιτική: "Δυστυχώς, όπως είπα και παλιότερα, οι ευχές είναι καλές αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και η πολιτεία αλλά και εμείς πρέπει να κινηθούμε σε δυο επίπεδα. Της πρόληψης και της αποτροπής."

