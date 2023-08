Κοινωνία

Φωτιά στον Έβρο - Νεκροί μετανάστες: Δραματικά στιγμιότυπα από τις τελευταίες τους στιγμές (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές των 18 μεταναστών που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο δάσος της Δαδιάς, έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Οι 18 μετανάστες που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο Δάσος της Δαδιάς φαίνεται ότι κατέγραφαν βίντεο με τα κινητά τους την ωρα που διέσχιζαν μονοπάτι πριν εγκλωβιστουν στη φωτιά. Ανατριχιαστικές στιγμές από βίντεό τους, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1.

Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό υλικό που έφτασε στα χέρια της Ιταλίδας ακτιβίστριας Ναουάλ Σουφί, την θυμόμαστε από το ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου με δεκάδες νεκρούς μετανάστες.

Είναι εικόνες που κατέγραφαν οι ίδιοι οι μετανάστες με τα κινητά τους και τα έστελναν στους δικούς τους, και έτσι αυτό το υλικό κατάφερε να διασωθεί. Βλέπουμε τους μετανάστες να περπατούν μέσα στο δάσος της Δαδιάς, πίσω φαίνεται η φωτιά να τους πλησιάζει και αυτοί να παλεύουν να βρουν δρόμο διαφυγής.

Σε άλλες νυχτερινές λήψεις φαίνεται η φωτιά να έχει πλησιάσει πολύ κοντά τους. Ακούμε κάποιους να προσεύχονται, κάποιος να λέει «η φωτιά είναι πολύ μεγάλη, είμαστε εγκλωβισμένοι» και άλλους να παρακαλούν να βρουν δρόμο διαφυγής.

Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν και οι 18 εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι, ενώ - όπως γνωρίζουμε - ένας ακόμη άνδρας εντοπίστηκε πριν από λίγες ώρες απανθρακωμένος στην Λευκίμμη, στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς.

Το υλικό αυτό ίσως βοηθήσει τις ελληνικές αρχές για την αναγνώριση των θυμάτων, την ώρα που στο υπουργείο Μετανάστευσης άρχισε εργασίες η ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών , η οποία συστάθηκε προκειμένου να υπάρχει περαιτέρω αρωγή στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων της πυρκαγιάς στον Έβρο.

Η ομάδα αυτή θα υποδέχεται τους συγγενείς των θυμάτων για την λήψη βιολογικού υλικού, ενώ συστάθηκε τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί από σήμερα και υποστηρίζεται από άτομα που γνωρίζουν Αραβικά, ώστε να επικοινωνούν εκείνοι που έχουν πληροφορίες για τους αγνοούμενους.

