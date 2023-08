Έβρος

Φωτιά στην Δαδιά: παιδιά ανάμεσα στους απανθρακωμένους (βίντεο)

Τί ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε μακροσκοπικά τις 18 σορούς, για την προσπάθεια των άτυχων ανθρώπων να σωθούν από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά στον Έβρο που καίει σε πολλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο δάσος της Δαδιάς, έχει μέχρι τώρα τραγικό επίσημο απολογισμό 18 νεκρούς ανθρώπους.

Δυσάρεστα είναι τα νέα καθώς μετά το πέρας της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι περισσότερες σοροί άνηκαν σε άνδρες ενώ δύο από αυτές σε μικρά παιδιά.

Οι απανθρακωμένες σοροί εντοπίστηκαν σε μία ακτίνα 500 μέτρων, οι περισσότερες σε τριάδες ή τετράδες και κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών προσπάθησαν να ξεφύγουν από τις φλόγες με κάποιους από αυτούς να επιχειρούν να βρούν καταφύγιο σε μαντριά, χωρίς να έχουν τύχη.

Οι σοροί αναμένεται να μεταφερθούν την Τετάρτη στο νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

