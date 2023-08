Κοινωνία

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: απανθρακωμένες σοροί στη Δαδιά και εκκενώσεις οικισμών (εικόνες)

Μαίνεται το πύρινο μέτωπο στον Έβρο. Σοροί εντοπίστηκαν στο δάσος της Δαδιάς. Μεταφορές ασθενών με κάθε τρόπο από την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα.

Σε πύρινη κόλαση έχουν μετατραπεί πολλές περιοχές στην Ελλάδα, με ένα από τα κύρια μέτωπα που προβληματίζουν τις Αρχές να είναι εκείνο στην Αλεξανδρούπολη και το δάσος της Δαδιάς.

Μέσα στην μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με την πύρινη "κόλαση" εντοπίστηκαν δεκαοχτώ σοροί πλησίον παραπήγματος, στην ευρύτερη περιοχή του Άβαντα, στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου της Πυροσβεστικής, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ενώ υπάρχει φόβος ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί.

Εκκενώνονται οι περιοχές Μάκρη, Δικέλλα, Αγία Παρασκευή και Μεσημβρία Αλεξανδρούπολης. Οι κάτοικοι των παραπάνω οικισμών ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή τους και να κατευθυνθούν προς Αλεξανδρούπολη. Ειδικότερα, το μήνυμα του 112 αναφέρει: "Εάν βρίσκεστε στις περιοχές Μάκρη, Δικέλλα, Αγία Παρασκευή και Μεσημβρία απομακρυνθείτε προς Αλεξανδρούπολη. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών."

Εκκενώθηκαν αποθήκες πυρομαχικών στις Σάπες Εβρου

Εκκενώθηκαν υπέργειες αποθήκες πυρομαχικών στις Σάπες Εβρου, όπως έγινε γνωστό το απογευμα της Τρίτης, Σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις φυλάσσονται πυρομαχικά τεθωρακισμένων τα οποία μεταφέρονται σε αποθήκες τύπου «Ιγκλού»

Στην Καβάλα με 26 ασθενείς το «Αδαμάντιος Κοραής»

Κατέπλευσε στο λιμάνι της Καβάλας, στις 15:50 το μεσημέρι της Τρίτης (22/08), το πλοίο «Αδαμάντιος Κοραής», που μετέφερε ασθενείς από την Αλεξανδρούπολη μετά την εκκένωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης.

Το πλοίο ξεκίνησε από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γύρω στις 11:30 το πρωί και έφερε στην Καβάλα 26 ασθενείς. Τους ασθενείς παρέλαβαν στο λιμάνι της Καβάλας 17 ασθενοφόρα.

Μπήκαν στο πλοίο τα ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους ασθενείς και μετά τη μεταφορά των ασθενών θα γυρίσουν οδικώς στις βάσεις τους. Το πλοίο θα επιστρέψει άδειο.

Νωρίτερα έφτασαν οδικώς με ασθενοφόρα 23 ασθενείς από την Αλεξανδρούπολη οι οποίοι είναι πιο σοβαρά και δεν ήταν δυνατό να καθυστερήσει η διακομιδή τους.

Συνολικά ήρθαν 49 ασθενείς και 11 νεογνά από την Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Με τα πύρινα μέτωπα να βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώνεται για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολη τη χώρα.





