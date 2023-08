Κοινωνία

Εργατικό δυστύχημα: Έπεσε από 18 μέτρα ύψος

Τραγικό τέλος για επιχειρηματία του Βόλου, που έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

-

Τραγικό τέλος βρήκε σήμερα το πρωί ένας πολύ γνωστός επαγγελματίας του Βόλου, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος 50 χρόνων, όταν έπεσε από ύφος 18 μέτρων, την ώρα που έκανε τεχνικές εργασίες σε έργο στα Οινόφυτα.

Το συνεργείο που εκείνη την ώρα δούλευε μαζί του πάγωσε. Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο, δυστυχώς όμως ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας σε ανείπωτη θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, φίλους και συγγενείς.

Ο Δημήτρης Αντωνόπουλος μαζί με τον αδερφό του Κωνσταντίνο έχουν την κατασκευαστική εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των προκατασκευασμένων οικιών και κατασκευάζει κιόσκια, σκέπαστρα, πέργκολες, κάγκελα, περιφράξεις κ.α..

Πηγή: taxydromos.gr

