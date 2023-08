Οικονομία

Φιντάν για σιτηρά: Η “Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας” η μόνη λύση

Στο Κίεβο βρέθηκε ο Χακάν Φιντάν, στέλνοντας μηνύματα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Η Τουρκία δεν βλέπει "καμία άλλη λύση" εκτός από τη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών που έχει συνάψει η Ουκρανία με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα από το Κίεβο ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αποκλείοντας μια ενδεχόμενη άλλη διαδρομή που θα μπορούσαν να σκεφτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

"Ξέρουμε ότι αναζητούνται άλλες διαδρομές, αλλά δεν βλέπουμε καμία εναλλακτική λύση στην αρχική συμφωνία λόγω των κινδύνων", δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν, που επισκέπτεται το Κίεβο.

Η Ρωσία αποχώρησε στα μέσα Ιουλίου από τη συμφωνία βάσει της οποίας επιτράπηκε για σχεδόν έναν χρόνο η εξαγωγή δια θαλάσσης, παρά τον πόλεμο, εκατομμυρίων τόνων ουκρανικών σιτηρών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Μόσχα πραγματοποίησε σειρές επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λιμενικές υποδομές στην Οδησσό και σε λιμάνια του Δούναβη.

Η Ουκρανία αναζητά εταίρους για να ξαναρχίσει τις εξαγωγές της, μεταξύ άλλων μέσω της Μαύρης Θάλασσας, όπου πρόσφατα προκάλεσε τη Μόσχα με το ταξίδι ενός φορτηγού πλοίου που έφερε σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο δεν δέχθηκε επίθεση από τη Ρωσία παρά τις απειλές της.

Το Κίεβο πραγματοποίησε επίσης αρκετές επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου ενός πετρελαιοφόρου, και απείλησε με τη σειρά του τα πλοία που κατευθύνονταν σε ρωσικά λιμάνια και σε λιμάνια που έχει καταλάβει η Μόσχα.

Η Τουρκία έχει εδώ και πολύ καιρό μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών. Συγκεκριμένα υπό την αιγίδα της Άγκυρας και του ΟΗΕ υπογράφηκε η συμφωνία για τα σιτηρά από την οποία αποχώρησε η Ρωσία. Ωστόσο οι σχέσεις με τη Μόσχα είναι τεταμένες μετά την παράδοση από την Άγκυρα στην Ουκρανία διοικητών του υπερεθνικιστικού τάγματος Αζόφ.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε παρόλα αυτά στις αρχές Αυγούστου την υποστήριξη της Τουρκίας για τις εξαγωγές των σιτηρών από την πολύ μεγάλη ρωσική σοδειά, οι παραδόσεις των οποίων παρεμποδίζονται από τις δυτικές κυρώσεις.

