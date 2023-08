Αθλητικά

Ο Τεντόγλου εξηγεί γιατί δεν χαιρέτισε τον Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ στο ξενοδοχείο (βίντεο)

Η κίνηση του παγκόσμιου πρωταθλητή να μη χαιρετήσει τον Παναγιώτη Δημάκο σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media. Τι δηλώνει ο άλτης για την κίνηση του.

Πολλά σχόλια και μεγάλη συζήτηση προκάλεσε μια κίνηση του Μίλτου Τεντόγλου κατά την υποδοχή του από τα μέλη της οικογένειάς του αλλά και της ελληνικής αποστολής όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου της Βουδαπέστης.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής φαίνεται σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον ΣΕΓΑΣ, καθώς πλησιάζει τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί να τον υποδεχτεί, να παρακάμπτει τη χειραψία από τον πρώτο άνθρωπο που τον πλησιάζει και να κατευθύνεται σε ένα άλλο πρόσωπο.

Η κίνησή του να μη χαιρετήσει τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής και Α' ειδικό γραμματέα του ΣΕΓΑΣ, Παναγιώτη Δημάκο σχολιάστηκε στα social media.Ο ΣΕΓΑΣ, σε ανάρτησή του θέλησε να απαντήσει εμμέσως σε όσα σχολιάζονται για την κίνηση του Τεντόγλου, αναφέροντας πως «ο πρωταθλητής μας, σε μια ανθρώπινη στιγμή, έσπευσε να φιλήσει και να αγκαλιάσει πρώτο τον παππού του, που καρτερικά τον περίμενε μετά τις 12 το βράδυ. Ο Τεντόγλου αφού πνίγηκε στις αγκαλιές της οικογένειας του, δέχθηκε τα συγχαρητήρια των μελών της αποστολής, του αρχηγού Παναγιώτη Δημάκου και γιόρτασε μαζί τους την μεγάλη επιτυχία».

Εξηγήσεις για το τι συνέβη θέλησε να δώσει και ο Μίλτος Τεντόγλου και ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, σε βίντεο που ανέβασε ο ΣΕΓΑΣ.

«Το θέμα που έχει δημιουργηθεί δεν έχει καμία βάση και θέλω να σας το εξηγήσουμε», λέει ο Πομάσκι και δίνει τη σκυτάλη στον Μίλτο.

«Αυτό που έγινε χθες που δεν χαιρέτησα τον κ. Δημάκο, ο οποίος είναι φίλος μου, και τον ξέρω πολλά χρόνια είναι γιατί είχα να δω τον παππού μου ένα χρόνο. Ο παππούς μου έχει πρόβλημα υγείας πολύ σοβαρό και ταξίδεψε μέχρι εδώ και ήθελα απλά να τον χαιρετήσω πρώτα και αυτό έκανα. Το έκανα για τον παππού μου και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο ΣΕΓΑΣ με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ κοντά μας και μας βοηθάει συνεχώς», εξηγεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου εξηγεί τι ακριβώς συνέβη κατά την αποθεωτική υποδοχή του στο ξενοδοχείο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του #segas #athletics #werunwejumpwethrow #wabudapest23 #Budapest2023 #greekteam pic.twitter.com/DpRcXaD9Et — SEGAS (@PRESEGAS) August 25, 2023

