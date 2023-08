Κοινωνία

Απίστευτος εκβιασμός 35χρονου από 39χρονο

Αίσθηση προκαλεί η περιγραφή της εκβίασης από την Εισαγγελέα που χειρίστηκε την υπόθεση, που "απέφερε" δεκάδες χιλιάδες ευρώ στον κατηγορούμενο.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της κ. Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου για τον τρόπο που τελέστηκε το αδίκημα της εκβίασης με την απειλή βλάβης επαγγέλματος από έναν 39χρονο κάτοικο Αρχαγγέλου Ρόδου εις βάρος ενός 35χρονου ευυπόληπτου Ροδίτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου ο 39χρονος απείλησε τον 35χρονο ότι θα τον συκοφαντήσει στα τηλεοπτικά κανάλια και στον χώρο εργασίας του αναφεροντάς του ότι έχει παρενοχλήσει σεξουαλικά μία γυναίκα με την οποία είχε γνωριστεί προ τριετίας εκτός αν ο εγκαλών του κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ για να εξαγοράσει τη σιωπή του.

Η ως άνω άμεση προαναγγελία κακού εκ μέρους του κατηγορουμένου με άμεσο αντίκτυπο την πρόκληση βλάβης στο επάγγελμα του εγκαλούντος πειθανάγκασε τον τελευταίο να υποκύψει και να αποδεχθεί ακούσια την πρότασή του και έτσι να του καταβάλει αρχικά το ποσό των πεντακοσίων ευρώ που διέθετε.



Στη συνέχεια ο 39χρονος κατέστρωσε και υλοποίησε ένα μακράς διαρκείας σχέδιο με εκβιαστικές δραστηριότητες για τον πορισμό εισοδήματος και συνέχισε τη δράση του επικοινωνώντας πολύ συχνά με τον εγκαλούντα άλλοτε τηλεφωνικά και άλλοτε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με αποτέλεσμα από την ημέρα της πρώτης συνάντησής τους τον Ιανουάριο του 2023 έως την ημέρα υποβολής της έγκλησης, την 23η Φεβρουαρίου 2023, να έχει εξαναγκάσει τον εγκαλούντα να του δώσει σταδιακά χρηματικό ποσό που ξεπερνάει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ.



Την 22-2-2023 ο 39χρονος επισκέφθηκε τον εγκαλούντα στον χώρο εργασίας του, όπου απαίτησε να του δώσει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ λέγοντάς του ότι θα του προκαλέσει σωματικές βλάβες οπότε και αποχώρησε και επανήλθε μετά από δέκα λεπτά και με τον ίδιο επιτακτικό τρόπο ζήτησε το παραπάνω ποσό.



Ο εγκαλών αποφάσισε να προσποιηθεί ότι θα ενδώσει και αυτή την φορά στις απειλές του κατηγορουμένου και ανανέωσε το ραντεβού του για την επόμενη μέρα.



Τότε υπέβαλε έγκληση σε βάρος του και παρέδωσε στους προανακριτικούς υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου 11 χαρτονομίσματα αξίας 50 ευρώ, τα οποία επρόκειτο να καταβάλει σε κλειστό φάκελο στον 39χρονο.



Την 25η Φεβρουαρίου 2023 οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησης στον τόπο που είχε συμφωνηθεί να γίνει η παράδοση των χρημάτων, όπου αφού ο εγκαλών συναντήθηκε με τον 39χρονο και παρέδωσε τον επίμαχο φάκελο με τα χαρτονομίσματα, εμφανίστηκαν οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και τον συνέλαβαν.



Οπως έγραψε η “δημοκρατική”, την 23η Φεβρουαρίου 2023, ο 35χρονος κατήγγειλε ότι από τον Ιανουάριο του 2023 έως σήμερα εκβιάζεται από τον κατηγορούμενο ο οποίος τον απειλεί πως θα τον συκοφαντήσει δημόσια σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον χώρο εργασίας του σχετικά με υποτιθέμενα γεγονότα της προσωπικής του ζωής.

Θυμίζουμε ότι το θύμα ενεχείρισε στους αστυνομικούς συνομιλίες με τον κατηγορούμενο μέσω μηνυμάτων που φέρονται να αποδεικνύουν την δράση του.



Ο 39χρονος, που έχει απασχολήσει τις αρχές για απάτη, παράβαση του νόμου περί όπλων και κλοπές, εξεταζόμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται λέγοντας ουσιαστικά ότι είναι «ζιγκολό»…



Υποστήριξε ότι η αξίωσή του για την καταβολή χρηματικών ποσών ήταν αντάλλαγμα για τις ερωτικές υπηρεσίες που προσέφερε στον εγκαλούντα. Η Εισαγγελέας στην εισήγητή της καθιστά σαφές ότι οι ως άνω υπερασπιστικοί ισχυρισμοί αποδυναμώνονται από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού.

Πηγή: dimokratiki.gr





