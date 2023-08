Μουντιάλ Γυναικών: Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας παύεται λόγω του φιλιού σε παίκτρια

Η ποινή που επιβλήθηκε από τη FIFA μετά το περιστατικό που προκάλεσε σάλο και αντιδράσεις.

-

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA ανακοίνωσε σήμερα ότι παύει προσωρινά από τα καθήκοντά του τον πρόεδρο της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (RFEF), Λουίς Ρουμπιάλες, εν μέσω της αναστάτωσης που έχει προκληθεί αφού άρπαξε από το κεφάλι και φίλησε στα χείλη την διεθνή παίκτρια, Τζένι Ερμόσο, μετά την κατάκτηση από τη «ρόχα» του τροπαίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών. «Ο πρόεδρος της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA... αποφάσισε σήμερα να αποκλείσει προσωρινά τον κ. Λουίς Ρουμπιάλες από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και συμπληρώνει: «Η απόφαση που υιοθετήθηκε από τον πρόεδρο της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA κοινοποιήθηκε σήμερα στον κ. Λουίς Ρουμπιάλες, στη RFEF και την UEFA για τη δέουσα συμμόρφωση».

FIFA's disciplinary committee has suspended Spanish federation president Luis Rubiales for 90 days for kissing a soccer player without her consent



The Spanish national team defeated England in the Women's World Cup. Rubiales kissed soccer player Jennifer Hermoso on the lips… pic.twitter.com/BBsQ3ihCeg