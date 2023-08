Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Μιχάλη: Καρατομήθηκαν πέντε αξιωματούχοι της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν ευθύνες τους για πλημμελή άσκηση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων.

Πέντε νέες απομακρύνσεις αξιωματικών της Αστυνομίας, δύο Ταξιάρχων και τριών Αστυνομικών Διευθυντών, από τις θέσεις ευθύνης τους, πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της απόδοσης ευθυνών για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη από χούλιγκανς δράστες οπαδικής βίας. Η πειθαρχική διαδικασία θα συνεχιστεί και μετά τις καρατομήσεις αυτές, αναμένεται δηλαδή για ποιους και πόσους άλλους θα «χτυπήσει η καμπάνα» των υπηρεσιακών επιπτώσεων

Στη σχετική ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ότι -κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003 και ενώ διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και τα συμπεράσματά της θα ανακοινωθούν, μετά την περάτωσή της, το προσεχές χρονικό διάστημα) για την πλήρη και σε βάθος διερεύνηση περιστατικού συμπλοκής μεταξύ οπαδών, το οποίο έλαβε χώρα τη Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων- εντοπίστηκαν ευθύνες στην πορεία της διερεύνησης της υπόθεσης και ως εκ τούτου μετακινούνται -σε συνέχεια των άλλων επτά μετακινήσεων που έγιναν στις 8 Αυγούστου 2023- πέντε Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας (δύο Ταξίαρχοι και τρεις Αστυνομικοί Διευθυντές), μέχρι τη λήψη της οριστικής απόφασης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα».

