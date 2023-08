Υγεία - Περιβάλλον

Σκιάθος: Επείγουσα διακομιδή 19χρονου στο Βόλο

Ποια τα συμπτώματα του νεαρού άνδρα και με ποιο τρόπο έφτασε μέχρι το νοσοκομείο του Βόλου.

Εσπευσμένα διακομίστηκε χθες τα ξημερώματα ένας 19χρονος, από την Σκιάθο στον Βόλο, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα σκωληκοειδίτιδας και έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η διακομιδή σύμφωνα με την ΕΡΤ, έγινε με το σκάφος “Άξιον Εστί”, το οποίο έφτασε στο λιμάνι του Βόλου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα και αμέσως ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αχιλλοπούλειο.

