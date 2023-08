Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: μωρό έχασε τις αισθήσες του και νοσηλεύεται

Άγνωστη παραμένει η αιτία απώλειας των αισθήσεών του. Αμέσως οι γονείς του ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και το παιδί νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σύμφωνα με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης Volosday , ένα αγοράκι 1,5 έτους, το οποίο για άγνωστο λόγο έχασε πλήρως τις αισθήσεις του, την ώρα που βρισκόταν στο σπίτι του στη Νέα Ιωνία.

Έντρομοι οι γονείς του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε γρήγορα στο σημείο και προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, καθώς το παιδί βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση.

Αμέσως διακομίστηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου όπου και νοσηλεύεται.

