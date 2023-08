Κόσμος

Φωτιές - Πάπας Φραγκίσκος: Μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ποντίφικας ξάφνιασε το ποίμνιο επιλέγοντας από όλη την οικουμενική επικαιρότητα, να ασχοληθεί με τις φωτιές στην Ελλάδα στέλνντας εγκάρδιο μήνυμα συμπαράστασης.

-

Απευθυνόμενος στους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ο πάπας Φραγκίσκος μετά την ολοκλήρωση της σημερινής λειτουργίας αναφέρθηκε στις πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα.

«Προσεύχομαι υπέρ των θυμάτων των πυρκαγιών που ξέσπασαν τις ημέρες αυτές στις βορειοανατολικές περιοχές της Ελλάδας και εκφράζω την αλληλέγγυα εγγύτητά μου στον ελληνικό λαό», τόνισε ο Φραγκίσκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)