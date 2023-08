Κόσμος

Ρωσία: O Πριγκόζιν επίσημα νεκρός – Αναγνωρίστηκε η σορός του

Ο πρώην αρχηγός της Wagner θεωρειται και επίσημα νεκρός καθώς αναγνωρίστηκε η σορός του.

Η σορός του Γεβγκένι Πριγκόζιν αναγνωρίστηκε όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρωσίας.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξέταση στις σορούς των δέκα επιβαινόντων στο αεροσκάφος που συνετρίβη και τα αποτελέσματα του DNA επιβεβαίωσαν τις ταυτότητες όσων έχασαν τη ζωή τους στο αεροπλάνο που συνετρίβη την περασμένη Τετάρτη και πως ανάμεσά τους, βρίσκεται και ο ηγέτης της Βάγκνερ, Πριγκόζιν.

Το πολιτικό αεροσκάφος συνετρίβη στις 23 Αυγούστου στη Ρωσία και από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι όλοι οι επιβαίνοντες, επτά επιβάτες και τρία μέλη πληρώματος, ήταν νεκροί.

Οι επιβάτες:

Γεβγκένι Πριγκόζιν

Ντμίτρι Ούτκιν

Βαλερί Τσεκάλοβ - Ανώτερος σύμβουλος του Πριγκόζιν που χαρακτηρίστηκε από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών πως δρούσε «για ή εκ μέρους του Πριγκόζιν και διευκόλυνε αποστολές πυρομαχικών προς τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Σεργκέι Προπούστιν

Εβγκένι Μακαριάν

Αλεξάντρ Τοτμίν

Νικολάι Ματούσεβ

Το πλήρωμα αποτελούσαν οι:

Αλεξέι Λεβσίν - Κυβερνήτης

Ρούσταμ Καρίμοβ - Συγκυβερνήτης