Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tαεκβοντό ITF: Η Ελλάδα στην 3η θέση του κόσμου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα τερμάτισε στην 3η θέση του κόσμου η Ελλάδα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tαεκβοντό ITF

-

Ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση από την Εθνική μας ομάδα ταεκβοντό ITF. Α

υτή την φορά στην κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF 2023 Ανδρών, Γυναικών, Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων, Νεανίδων και Βετεράνων, που ολοκληρώθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν, με την Ελλάδα να κατακτά πανάξια την 3η θέση στον Κόσμο, αποδεικνύοντας και πάλι ότι είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις παγκοσμίως.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε την διοργάνωση με 84 μετάλλια στο σύνολο, 14 χρυσά, 26 αργυρά και 44 χάλκινα, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ανεβαίνοντας στο βάθρο, σε όλα τα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Την πρώτη θέση του κόσμου την κατέκτησε η Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κορέας με 83 μετάλλια (53 χρυσά, 21 αργυρά, 9 χάλκινα), ακολούθησε στην δεύτερη θέση η Ρωσία με 125 μετάλλια (28-39-58) και στην τρίτη η Ελλάδα (84). Την πρώτη 6άδα συμπλήρωσαν η Ιαπωνία (22 συνολικά μετάλλια), το Καζακστάν (71) και η Αργεντινή (37).

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΛΛIA ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

Δ Βόρεια Κορέα 83 (53-21-9) Ρωσία 125 (28-39-58) Ελλάδα 84 (14-26-44) Ιαπωνία 22 (11-5-6) Καζακστάν 71 (10-17-44) Αργεντινή 37 (8-11-18) Τατζικιστάν 19 (6-5-8) Μογγολία 19 (5-5-9) Βουλγαρία 12 (3-3-6) Αγγλία 6 (2-1-3) Νότια Αφρική 3 (1-0-2) Τουρκμενιστάν 2 (1-0-1) Λευκορωσία 2 (1-0-1) Πουέρτο Ρίκο 2 (1-0-1) Αλβανία 2 (1-0-1) Αυστραλία 5(0-4-1) ΗΠΑ 3 (0-2-1) Κυργιστάν 6 (0-1-5) Μαλαισία 5 (0-1-4) Καναδάς 5 (0-1-4) Χονγκ Κονγκ 2 (0-1-1) Ουζμπεκιστάν 1 (0-1-0)

Τα 8 Ελληνικά μετάλλια της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής ημέρας, στα ομαδικά:

2 Χρυσά μετάλλια

Έφηβοι - Αυτοάμυνες Νεάνιδες - Ομαδικό, Μάχη

5 Αργυρά μετάλλια

Άνδρες - Ομαδικό Μάχη Γυναίκες - Ομαδικό Μάχη Νέοι Άνδρες - Ομαδικό Μάχη Έφηβοι - Ομαδικό Μάχη Νεάνιδες - Αυτοάμυνες

1 Χάλκινο μετάλλιο

Νέες Γυναίκες - Ομαδικό Μάχη