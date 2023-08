Παράξενα

Λάρισα: άνδρας ψάρεψε… καλάσνικοφ στον Πηνειό! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία... απίστευτη ψαριά έκανε ένας άνδρας στον Πηνειό.

-

Ενα οξειδωμένο πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ (φωτωγραφία) που κάποιος για τους δικούς του λόγους θέλησε να ξεφορτωθεί, εντόπισε ένας 44χρονος που πήγε στον Πηνειό για ψάρεμα.

Ο 44χρονος Αλβανός υπήκοος, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας», ως ερασιτέχνης ψαράς προχθές το μεσημέρι πήγε για ψάρεμα στον Πηνειό ποταμό στο ύψος της οδού Λαγού. Εκεί στα «Πέδιλα» της γέφυρας εντόπισε σφηνωμένο το εγκαταλειμμένο πολεμικό τυφέκιο ΑΚ47, για να ενημερώσει έτσι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, αστυνομικοί της οποίας κατέσχεσαν το όπλο.

Να σημειωθεί πως λόγω της οξείδωσης από την πάροδο των χρόνων και τη φθορά από την εγκατάλειψη στα νερά του ποταμού δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί ο αριθμός σειράς του πολεμικού τυφεκίου.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Μεταναστευτικό: Ναυάγια με νεκρούς σε Λέσβο και Σάμο

Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη