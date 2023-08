Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: γυναίκα λιποθύμισε στην ουρά για έκδοση ταυτότητας (εικόνες)

Αρνήθηκε να πάει στο νοσοκομείο για να μην... χάσει τη σειρά της.

Το αδιαχώρητο καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα και στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου καθώς δεκάδες πολίτες πηγαίνουν καθημερινά για να προλάβουν να βγάλουν ταυτότητα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα μία γυναίκα την ώρα που περίμενε στην ουρά έχασε τις αισθήσεις της και λιποθύμησε μπροστά στα έντρομα μάτια των υπολοίπων.

Οι αστυνομικοί την έβαλαν σε ένα σκιερό μέρος και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα αφού συνήλθε πλήρως αρνήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να ξαναπιάσει θέση στην ουρά για να βγάλει την ταυτότητά της.

