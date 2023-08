Υγεία - Περιβάλλον

Τρισδιάστατη προσομοίωση στη θεραπεία παραμορφώσεων των άκρων

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της ιατρικής και των ασθενών, προσφέρει ημαντικά καλύτερα τελικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση.

Οι μετατραυματικές παραμορφώσεις των άκρων μπορεί να είναι αποτέλεσμα καταγμάτων, που παραμελήθηκαν στην αρχική τους αντιμετώπιση ή αστοχιών στη συντηρητική ή την αρχική χειρουργική θεραπεία τους.

Πέρα από το κοσμητικό πρόβλημα που μπορεί να δημιουργούν, πολύ συχνά αφήνουν καθημερινά λειτουργικά προβλήματα και προδιαθέτουν για μελλοντικά, όπως η ανάπτυξη αρθρίτιδας και τη καταστροφή των αρθρώσεων.

«Παραδοσιακά, οι παραμορφώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με ένα χειρουργείο το οποίο θα πρέπει να αποκαταστήσει το οστό στην αρχική του μορφή. Μέχρι πρόσφατα ο σχεδιασμός αυτός γινόταν με βάση τις απλές ακτινογραφίες και με μετρήσεις με μοιρογνωμόνιο και χάρακα. Αυτό το γεγονός είχε το μειονέκτημα ότι μια τρισδιάστατη παραμόρφωση αντιμετωπιζόταν σε δύο διαστάσεις. Επίσης, υπήρχε και το επιπλέον μειονέκτημα ότι αυτό που είχε σχεδιαστεί στο χαρτί ήταν δύσκολο να αναπαραχθεί στο χειρουργείο», εξηγεί ο κ. Νικόλαος Α. Δαρλής MD, PhD, Διευθυντής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής στο Metropolitan Hospital, π. Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (2021).

«Το Τμήμα Τρισδιάστατης Απεικόνισης και Εκτύπωσης που δημιουργήθηκε στο Metropolitan Hospital, φέρνει στο ίδιο τραπέζι τους χειρουργούς και τους μηχανικούς για να σχεδιάσουν σύνθετα χειρουργεία που διορθώνουν τις παραμορφώσεις των άκρων», συνεχίζει.

Τρισδιάστατη απεικόνιση και εκτύπωση

«Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της τρισδιάστατης απεικόνισης και της τρισδιάστατης εκτύπωσης ήρθε να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα, επισημαίνει ο κ. Δαρλής, ο οποίος αναλύει τη διαδικασία και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου.

«Με μόνη προϋπόθεση μια αξονική τομογραφία στο υγιές και στο παραμορφωμένο άκρο και με τη χρήση των κατάλληλων υπολογιστικών συστημάτων είναι δυνατόν να έχουμε μια τρισδιάστατη απεικόνιση των οστών στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, η όποια χειρουργική παρέμβαση μπορεί να αναπαρασταθεί στον υπολογιστή και να δούμε κατά πόσο αυτή φέρνει το παραμορφωμένο οστό κοντά στο υγιές. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα απίστευτης ακριβείας στο σχεδιασμό της διόρθωσης, όχι πλέον σε δύο, αλλά σε τρεις διαστάσεις.

Σε ένα δεύτερο στάδιο, μπορούμε να εκτυπώσουμε σε προπλάσματα τα τρισδιάστατα είδωλα των οστών που υπάρχουν στον υπολογιστή, στο πραγματικό τους μέγεθος. Έτσι μπορεί η προσομοίωση του χειρουργείου να επαναληφθεί στα προπλάσματα αυτά, ώστε να δούμε αν αυτό που σχεδιάζεται στον υπολογιστή είναι εφικτό στην πραγματικότητα. Επίσης, έτσι μπορούμε να δοκιμάσουμε διαφορετικά υλικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σταθεροποιήσουμε καλύτερα τα οστά στη νέα τους θέση.

Σε ένα τρίτο στάδιο μπορούν να εκτυπωθούν ειδικοί οδηγοί κοπής, δηλαδή, εξατομικευμένα εργαλεία, τα οποία εφαρμόζουν μόνο πάνω στο συγκεκριμένο παραμορφωμένο οστό. Αυτά στη συνέχεια αποστειρώνονται και χρησιμοποιούνται στη διάρκεια του χειρουργείου, για να υλοποιηθεί αυτό που έχει σχεδιαστεί αρχικά στον υπολογιστή.

Η προσέγγιση αυτή έχει μόνο πλεονεκτήματα:

Το χειρουργείο έχει σχεδιαστεί και πραγματοποιηθεί δύο και τρεις φορές πριν να πραγματοποιηθεί στον ασθενή.

Η ακρίβεια της διόρθωσης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν οποιασδήποτε εμπειρικής προσέγγισης.

Ο χρόνος του χειρουργείου και η απώλεια αίματος περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.

Τα υλικά σταθεροποίησης είναι τα πλέον κατάλληλα και η αποθεραπεία του ασθενούς επιταχύνεται», τονίζει ο ειδικός χειρουργός.

Τμήμα Τρισδιάστατης Απεικόνισης και Εκτύπωσης εντός του Metropolitan Hospital

Η συνήθης διαδικασία της προσέγγισης που περιεγράφηκε παραπάνω περιλαμβάνει την επικοινωνία με εταιρείες στο εξωτερικό, οι οποίες μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, οπότε η όλη επικοινωνία γίνεται με ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή βιντεοκλήσεων. Ωστόσο, αυτού του είδους η επικοινωνία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αμεσότητα και τα πλεονεκτήματα της προσωπικής και εκ του πλησίον διαχείρισης αυτών των προβλημάτων. Η προσέγγιση θα «απογειωνόταν» αν μια τέτοια εξειδικευμένη εταιρεία μπορούσε να λειτουργεί μέσα στο ίδιο νοσοκομείο και σε άμεση επικοινωνία με τους χειρουργούς που έχουν την εμπειρία εφαρμογής της.

Έχοντας αυτό υπόψη, το Metropolitan Hospital πρωτοπόρησε για άλλη μια φορά, δημιουργώντας ένα νέο Τμήμα, το οποίο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης με αυτά της άμεσης δια ζώσης επικοινωνίας όλων των συνεργαζόμενων μερών. Του Τμήματος προΐσταται ο εξειδικευμένος φυσικός κ. Νίκος Αγγέλου, έχοντας καθημερινή επαφή και συνεργασία με τους χειρουργούς. Έτσι, καθίσταται δυνατός ο σχεδιασμός ανάλογα με τις απαιτήσεις του χειρουργείου όπως ακριβώς τις έχει προσδιορίσει ο χειρουργός ή η χειρουργική ομάδα που το έχει αναλάβει και, επιπλέον, οποιαδήποτε τροποποίησή του απαιτηθεί πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες, αντί για τις εβδομάδες που απαιτεί η ίδια διαδικασία όταν γίνεται απομακρυσμένα.

Τα αποτελέσματα είναι η επιτάχυνση του χειρουργείου με όλα τα πλεονεκτήματα που περιγράφονται παραπάνω, η διατήρηση του κόστους σε πολύ λογικό επίπεδο, δεδομένου ότι η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός του νοσοκομείου και μια ομάδα της οποίας η εμπειρία γίνεται πολυτιμότερη με κάθε περιστατικό που αντιμετωπίζει.

Το Τμήμα της Τρισδιάστατης Ιατρικής Απεικόνισης είναι ένα βήμα, το οποίο έχουν κάνει όλα τα μεγάλα μητροπολιτικά νοσοκομεία του εξωτερικού, για να δώσουν καλύτερες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Το Metropolitan Hospital είναι το πρώτο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που δημιούργησε αυτό το τμήμα. Σε συνεργασία με το νέο Τμήμα, το Τμήμα Άνω Άκρου και Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής του νοσοκομείου έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς έναν μεγάλο αριθμό παραμορφώσεων του αγκώνα του αντιβραχίου και του χεριού, χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική.