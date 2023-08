Υγεία - Περιβάλλον

Μεταναστευτικό: Διάσωση μωρού με ΚΑΡΠΑ από λιμενικούς - 4 παιδιά πνίγηκαν την Δευτέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονιστικές εικόνες από την ανάνηψη που βρέφους. Τέσσερα παιδιά, από 11 μηνών έως 14 ετών, άφησαν την τελευταία πνοή τους στην θάλασσα. Τι δηλώνει ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης..

-

Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ανοιχτά της Σάμου εντοπίστηκαν από το Λιμενικό Σώμα στη διάρκεια περιπολίας, τριάντα επτά (37) άτομα.

Ακολούθησε διαδικασία έρευνας και διάσωσης. Δύο εξ’ αυτών, μια γυναίκα και ένα μωρό, εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Έγινε και στους δύο καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με αποτέλεσμα το μωρό να σωθεί, δυστυχώς όμως η άτυχη γυναίκα κατέληξε.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από την προσπάθεια για την ανάνηψη του βρέφους:



Σε άλλο περιστατικό, στις 6 τα ξημερώματα, σε Τουρκικά χωρικά ύδατα ανοιχτά της Λέσβου, το Λιμενικό Σώμα περισυνέλεξε είκοσι δύο (22) άτομα. Δυστυχώς, παρά τις πρώτες βοήθειες που τους παρασχέθηκαν, τα τέσσερα εξ’ αυτών κατέληξαν.

Πρόκειται για ένα βρέφος 11 μηνών, δύο κορίτσια , 8 ετών και 14 ετών και ένα αγόρι 8 ετών.

Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε: «Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν είναι όντως συγκλονιστικές. Ένα μωρό σώθηκε από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος. Δυστυχώς ένα άλλο μωρό, τρία παιδιά και μία γυναίκα δεν τα κατάφεραν.

Εκφράζω την βαθιά μου θλίψη για την απώλεια των συνανθρώπων μας.

Τα άθλια δίκτυα των λαθροδιακινητών και οι συνεργοί τους σε Τουρκία και Ελλάδα, μπροστά στο κέρδος, συνεχίζουν να θέτουν σε κίνδυνο την ζωή αθώων συνανθρώπων μας, ακόμα και παιδιών.

Αυτοί που σκίζουν βάρκες, πετούν τις μηχανές στη θάλασσα και εκθέτουν ακόμα και μωρά σε ακραίους κινδύνους, συλλαμβάνονται ως υπεύθυνοι για την πρόκληση ναυαγίου. Η πρακτική αυτή είναι εγκληματική και οι διακινητές είναι δολοφόνοι. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται από την ελληνική δικαιοσύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ενδοοικογενειακή βία – Αργυρούπολη: Πέθανε η Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί από τον προπονητή τζούντο