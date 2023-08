Οικονομία

Αεροδρόμια: Καθυστερήσεις σε πτήσεις σε όλη την Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έπεσε και στην Ιταλία το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Ντόμινο καθυστερήσεων στα αεροπορικά ταξίδια.

-

Μετά τη Βρετανία έπεσε το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και στην Ιταλία, κυρίως στον τομέα της Ρώμης και στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Ιταλίας. Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν το πρόβλημα οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας και στην Ιταλία ή σε επίθεση χάκερς.

Συνέπεια του προβλήματος είναι ότι οι πτήσεις προς ιταλικά αεροδρόμια αλλά και από τη δυτική Ιταλία προς άλλες περιοχές της Ευρώπης καθυστερούν σημαντικά.

Το πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στη μία το μεσημέρι με την κατάρρευση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη Βρετανία. Το γεγονός συνεπάγεται πολύωρες καθυστερήσεις πτήσεων από βρετανικά αεροδρόμια προς άλλες χώρες -μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- αλλά και εξίσου μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις από ευρωπαϊκά αεροδρόμια εκτός Βρετανίας, όπως το Ελευθέριος Βενιζέλος, προς τα αεροδρόμια της Μεγάλης Βρετανίας.

Ενδεικτικό είναι αυτό που συμβαίνει με πτήση της Aegean που επρόκειτο να αναχωρήσει στις 13:30 από Ελευθέριος Βενιζέλος προς Λονδίνο. Στις 15:30, έπειτα από δύο ώρες παραμονή μέσα στο αεροσκάφος οι δεκάδες επιβάτες έλαβαν οδηγία να αποβιβαστούν πίσω στο αεροδρόμιο όπου και ακόμη περιμένουν χωρίς να γνωρίζουν την ώρα πτήσης προς τη βρετανική πρωτεύουσα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το Λονδίνο δίνεται οδηγία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις πτήσεις διότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να επιτευχθεί ομαλοποίηση της κατάστασης ακόμη κι αν περάσουν αρκετές ώρες.

Με 11 ώρες καθυστέρηση θα πετάξουν οι επιβάτες της British προς Λονδίνο

Πίσω στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» , ενδεικτική των μεγάλων καθυστερήσεων που περιμένουν εκατοντάδες επιβάτες είναι η περίπτωση της πτήσης της British που επρόκειτο να φύγει από Αθήνα για Λονδίνο στις 19:30. Πριν από λίγο οι επιβάτες έλαβαν ειδοποίηση ότι η πτήση θα γίνει ώρα 06:30 το πρωί της Τρίτης 29 Αυγούστου, δηλαδή με καθυστέρηση 11 ολόκληρων ωρών!

Καθυστερήσεις και σε περιφερειακά αεροδρόμια - Τι γίνεται στα νησιά

Οι καθυστερήσεις αφορούν κυρίως βρετανικές αεροπορικές εταιρείες και όσες είχαν προγραμματίσει πτήσεις προς και από βρετανικά αεροδρόμια. Ομως οι πολύωρες καθυστερήσεις στις πτήσεις προς και από Βρετανία δημιουργούν ντόμινο καθυστερήσεων κυρίως σε μικρότερα αεροδρόμια. Από τη στιγμή που πτήσεις προς Βρετανία δεν μπορούν να απογειωθούν και δεν αδειάζουν διαθέσιμα parking stands δεν μπορούν να απογειωθούν άλλες πτήσεις προς μικρά αεροδρόμια. Παράδειγμα, όπως αναφέρει στο άρθρο του το prothema.gr, είναι το αεροδρόμιο της Κέρκυρας όπου υπάρχουν λίγες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών και στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου με συνεχείς πτήσεις προς και από Βρετανία παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις σε πτήσεις άλλων εταιρειών προς και από το νησί των Φαιάκων αφού για να δοθεί άδεια προσγείωσης ενός αεροσκάφους θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη θέση parking αεροσκαφών.

«Εντοπίσαμε και αποκαταστήσαμε το τεχνικό πρόβλημα» ανέφερε σε νέα ανακοίνωσή της η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (Nats).



Ωστόσο θα πάρει αρκετές ώρες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια.



Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την στιγμή από όλες τις αεροπορικές που πετάνε και από τους ελληνικούς προορισμούς προς βρετανικά αεροδρόμια, είτε πρόκειται για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», είτε ακόμη και για περιφερειακά αεροδρόμια (British Airways, Ryanair, easyJet, Jet2.com, Aegean, SKYexpress κ.α.).



Σημειωτέον ότι η σύνδεση Αθήνας - Λονδίνου είναι η πλέον δημοφιλής για το αεροδρόμιο της Αθήνας, ενώ ειδικά αυτή την περίοδο, λόγω της τουριστικής σεζόν, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση με το Ηνωμένο Βασίλειο και με απευθείας πτήσεις τσάρτερ από δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς προς αντίστοιχα βρετανικά αεροδρόμια, με τα αεροπλάνα επίσης να έχουν καθηλωθεί αναμένοντας το «πράσινο φώς» από Βρετανία. Πάντως κάποιες πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα, από το πρωί, κατάφεραν και αναχώρησαν προς Ηνωμένο Βασίλειο, με τους φορείς της αγοράς να συστήνουν σε κάθε περίπτωση στους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με την αεροπορική τους, εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει προσωποποιημένο μήνυμα από την εταιρεία με την οποία έχουν κάνει την κράτησή τους.



Αναλυτικά η ανακοίνωση τη βρετανικής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας



Εντοπίσαμε και αποκαταστήσαμε το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε το σύστημα προγραμματισμού πτήσεων σήμερα το πρωί. Συνεργαζόμαστε τώρα στενά με τις αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόμια για να διαχειριστούμε τις πτήσεις που επηρεάστηκαν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Οι μηχανικοί μας θα παρακολουθούν προσεκτικά την απόδοση του συστήματος καθώς θα επιστρέφουμε στην κανονική λειτουργία.



Το πρόβλημα με τον προγραμματισμό πτήσεων επηρέασε την ικανότητα του συστήματος να επεξεργάζεται αυτόματα τα σχέδια πτήσεων, πράγμα που σημαίνει ότι τα σχέδια πτήσεων έπρεπε να επεξεργάζονται χειροκίνητα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει με τον ίδιο όγκο, εξ ου και η απαίτηση για περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας.



Προτεραιότητά μας είναι πάντα να διασφαλίζουμε ότι κάθε πτήση στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ασφαλής και λυπούμαστε ειλικρινά για την αναστάτωση που προκαλεί αυτό. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία για πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την πτήση σας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ενδοοικογενειακή βία – Αργυρούπολη: Πέθανε η Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί από τον προπονητή τζούντο