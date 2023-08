Κοινωνία

Ασπρόπυργος: παραδόθηκε ο άνδρας που πυροβόλησε θανάσιμα τον 28χρονο

Παραδόθηκε ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα έναν 28χρονο στον Ασπρόπυργο.

Στην Αστυνομία παραδόθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (29/8) ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν 28χρονο στον Ασπρόπυργο.

Ο άνδρας που παραδόθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ήταν αυτός ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι ενός 28χρονου στον καταυλισμό, τον πυροβόλησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στη συνέχεια δράστης εξαφανίστηκε.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, στη συνέχεια ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε έξω από το σπίτι του φερόμενου ως δράστη και έβαλε φωτιά στο σπίτι του.

Ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης κρατείται από την ΕΛΑΣ και θα δώσει την πρώτη του κατάθεση σε αστυνομικούς της Ασφάλειας Αττικής σήμερα.

