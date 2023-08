Κοινωνία

Πυροβολισμοί στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρός νεαρός άνδρας από πυρά στο Ασπρόπυργο. Ανθρωποκυνηγητό γα την σύλληψη του δράστη.

-

Επεισόδιο πυροβολισμών σημειώθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας, σε καταυλισμό Ρομά, στη Νέα Ζωή, με αποτέλεσμα άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα φέρεται να ήταν 28 ετών και ο δράστης που άνοιξε πυρ να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Ο άνδρας τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Θριάσειο Νοσοκομείο, όπου και κατέληξε.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που τράπηκε σε φυγή μετά τους πυροβολισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Πανόρμου: Αδέσποτη σφαίρα “έφαγε” η 20χρονη

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ενδοοικογενειακή βία – Αργυρούπολη: Πέθανε η Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί από τον προπονητή τζούντο