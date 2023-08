Πολιτική

Νέες ταυτότητες: Τα προσωπικά δεδομένα και ο Άγιος Παΐσιος (βίντεο)

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης και ο βουλευτής των Σπαρτιατών στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» για τις νέες ταυτότητες.

Την προσωπική του άποψη για τις νέες ταυτότητες εξέφρασε μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, ενώ ο βουλευτής των Σπαρτιατών Χάρης Κατσιβαρδάς μίλησε για τη θέση του κόμματός του για το ζήτημα, αλλά και για τη στήριξη Κασιδιάρη στην υποψηφιότητά του στο δήμο Αθηναίων.

«Όποιος έχει το Θεό μέσα του, δεν φοβάται κανέναν. Αν είμαστε χριστιανοί δεν φοβόμαστε τίποτα απολύτως», είπε ο Χρυσόστομος, τονίζοντας ότι εκφράζει την προσωπική του άποψη, καθώς η άποψη της Εκκλησίας θα εκφραστεί από την Ιερά Σύνοδο.

Ερωτηθείς για το αν στο ποίμνιό του υπάρχουν αντιδράσεις για τις ταυτότητες, είπε πως, δεν πρόκειται για καθολικές αντιδράσεις, αλλά «υπάρχουν λίγοι δεξιά και αριστερά, αυτά περί τσιπάκια είναι αστεία πράγματα».

Όσο για εκείνους που επικαλούνται τον Άγιο Παΐσιο για τις ταυτότητες, τόνισε ότι, «τον Άγιο Παΐσιο τον γνώρισα εγώ στο Σινά, δεν έλεγε ποτέ τέτοια πράγματα, αυτά είναι κουβέντες του πεζοδρομίου».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι, «βεβαίως θα πάω να πάρω τη νέα ταυτότητα. Δεν είναι για σοβαρές κουβέντες αυτά τα πράγματα».

Ο βουλευτής των Σπαρτιατών, Χάρης Κατσιβαρδάς, επεσήμανε ότι, «η μόνη μας ένταση είναι για τα προσωπικά δεδομένα. Νομικώς το ζήτημα είναι: ποιος προασπίζει τα προσωπικά δεδομένα».

Αντικρούοντας τους χαρακτηρισμούς για θεωρίες συνομωσίας, είπε ότι, «συνομωσιολόγοι είναι οι κυβερνώντες που αποδίδουν τις φωτιές στην κλιματική αλλαγή» και τόνισε ότι, «προστατεύουμε το δικαίωμα να αντιδρούμε στον καθεστωτισμό και τον ολοκληρωτισμό των κυβερνώντων».

«To τσιπάκι είναι διασυνδεμένο με την ψηφιακή διακυβέρνηση και εκτίθενται όλα τα προσωπικά δεδομένα», είπε, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι, «θα κινιζοποιηθεί η Ελλάδα», καθώς θα λογίζονται οι άνθρωποι ως αριθμοί.

Δήλωσε επίσης ότι, θα πάει σε συλλαλητήρια κατά των νέων ταυτοτήτων.

Όσο αφορά στο ζήτημα της στήριξης της υποψηφιότητας Κασιδιάρη για το δήμο Αθηναίων, είπε ότι, «είναι η επιταγή της λαϊκής ετυμηγορίας και είναι η απήχηση του ελληνικού λαού».

Διαχώρισε πλήρως τη Χρυσή Αυγή από το κόμμα του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της, αναφέροντας ότι, «το 2020 αποσχίστηκε από τη Χρυσή Αυγή και ίδρυσε το δικό του κόμμα».

Όταν μάλιστα κλήθηκε να σχολιάσει πως ο Κασιδιάρης έχει καταδικαστεί για οργάνωση εγκληματικής οργάνωσης που καταδικάστηκε για δολοφονικές επιθέσεις, είπε πως, «δεν έχει σχέση με τις δολοφονίες», επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.

«Έχουμε αποκηρύξει το φασισμό και τον ναζισμό», είπε, καταλήγοντας ότι, «ο λαός θέλει τον Κασιδιάρη. Οι απόψεις του κ.Κασιδιάρη για το δήμο Αθηναίων είναι απόλυτα δημοκρατικές και απηχούν το κοινό αίσθημα».

